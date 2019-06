Game of Thrones 8: nella stagione potevano comparire molti metalupi

Quando si parla di Game of Thrones, il numero delle storie che finiscono in tragedia non sono mai troppo poche. Anche i metalupi non fanno eccezione; molti di loro muoiono nel corso dello show e di certo il numero dei sopravvissuti non è molto alto e la costante diminuzione, rispetto alle stagioni precedenti, è evidente.

Solo Ghost riuscirà ad arrivare sano e salvo alle battute finali, al fianco di Jon Snow. Ma a quanto pare l'idea iniziale era quella di far comparire molti più metalupi nel corso dell'ultima stagione. Il regista dell'episodio 'The Long Night', Miguel Sapochnik, ha ammesso durante un podcast con IndieWire Toolkit, che cinquanta metalupi avrebbero dovuto combattere contro il drago Viserion.

"Ci sono molte cose che non si sono concretizzate ma che le persone sarebbero state così felici che accadessero. L'attacco dei metalupi e cose pazzesche. Ad un certo punto ti sembra che cinquanta metalupi che attaccano un drago non morto non sia una buona cosa".



Sapochnik non entra nei dettagli della storia che avrebbe comportato il coinvolgimento dei metalupi, anche se possiamo azzardare un'ipotesi che avrebbe a che fare con Nymeria. L'unico altro superstite sopravvissuto tra gli animali domestici degli Stark, Nymeria apparteneva ad Arya Stark fino a quando la ragazza non ha dovuto costringere la lupa a fuggire dopo aver attaccato il principe ereditario Joffrey nel secondo episodio della prima stagione.

Temendo per la sua sicurezza, Arya la manda via nella speranza di salvarle la vita; il piano funziona ma i Baratheon decidono di uccidere il lupo di Sansa, Lady. Nymeria scompare fino al secondo episodio della settima stagione, quando Arya casualmente s'imbatte in un branco di lupi. Nonostante le suppliche di Arya a tornare al suo fianco, Nymeria scompare nel bosco insieme al branco.

Tutto questo avrebbe potuto rappresentare uno spunto per un grande ritorno dei metalupi nell'ottava stagione ma niente di tutto questo è accaduto.

"Dave e Dan si stavano dirigendo verso il traguardo" ha spiegato Sapochnik "Quindi il loro mantra per noi è 'Ci ucciderà ma sarà grandioso'. E noi dicevamo 'No, no. In realtà ci ucciderà se non ci fermiamo'. Erano completamente spietati quando si trattava di parlare della trama. Allo stesso tempo ci siamo resi conto che alcune cose potevamo farle e altre no".

Sapochnik voleva uccidere tutti nella Battaglia di Winterfell e in ogni caso la stagione finale è stata oggetto di critiche; un fan l'ha riscritta addirittura, facendola diventare virale su YouTube.