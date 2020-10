Game of Thrones 8, questa star è convinta: un finale controverso era inevitabile

La star di Game of Thrones, Joe Dempsie, ha spiegato perché le reazioni contrastanti al finale della serie erano inevitabili. Dempsie ha interpretato Gendry il fabbro e ha rilasciato dichiarazioni molto positive riguardo la conclusione dell'ottava e ultima stagione dello show HBO. Un finale particolarmente criticato dai fan della serie.

"Negli anni che hanno preceduto l'ottava stagione non c'è stato un momento in cui ho inviato il compito di Dave e Dan di portare questa cosa ad una conclusione che è stata ampiamente soddisfacente ma anche sorprendente" ha dichiarato Dempsie.

L'attore ha proseguito:"Una delle componenti principali del successo di Game of Thrones era che si tratta di uno show che si presta così bene a teorie quasi infinite su come andrà a finire, quindi hanno dovuto trovare un modo per farlo che non era già stato ampiamente suggerito su Internet. Immagino che quasi ogni ipotesi fosse già stata suggerita sul web e il pubblico vuole essere sorpreso".

"Anche se la tua previsione fosse stata esattamente come sarebbe finito poi lo show, avresti avuto circa 10 minuti di compiacimento prima di sentirti davvero incazzato per non averti sorpreso nel modo in cui speravi, quindi penso che sia inevitabile che ci sarebbe stato un contraccolpo e che il finale non sarebbe piaciuto a tutti".

Joe Dempsie non pensa che l'ultima stagione sia perfetta ma gli è piaciuto molto il finale, che ha visto Bran Stark finire sul Trono di Spade e Daenerys Targaryen uccisa dal suo amante, Jon Snow.

"Quando l'ho letto ho pensato 'mi piace abbastanza ma so che per molte persone non sarà così'. Penso che l'episodio finale comprenda degli elementi costitutivi di una nuova società, e come si spera che tu possa dare a tutti un interesse, tutti nella società hanno un interesse nel modo in cui viene governata. E questo era il messaggio finale. E penso che una reazione di questo tipo era prevedibile".

