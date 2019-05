Game of Thrones 8: una nuova funzione per migliorare la visione da dispositivi mobili

I fan di Game of Thrones hanno avuto diversi argomenti in quest'ottava stagione per discutere dello show. Probabilmente, in attesa di vedere come si concluderà la serie con l'ultimo episodio in onda domenica, il tema che ha sollevato maggiori critiche è stata l'illuminazione. O meglio, la mancanza di qualità visiva in determinate sequenze.

Soprattutto nell'episodio The Long Night, trasmesso a fine aprile, molti fan si sono lamentati sul web perché non riuscivano a capire cosa stesse accadendo in determinate scene.

La situazione peggiorava ulteriormente utilizzando il proprio smartphone per guardare la puntata; con i supporti mobili le opzioni per migliorare le impostazioni sono decisamente meno.

VisualOn, startup high-tech dello streaming, con sede a San Josè in California, intende risolvere questo tipo di problema con una nuova funzione chiamata Adaptive NightVision, utile per la visione dei video online.



"I contenuti progettati per il cinema e sistemi d'intrattenimento di fascia molto alta, sono molto difficili da guardare su dispositivi mobili" ha dichiarato il vicepresidente senior di VisualOn, Michael Jones "Si tratta di un grosso problema".

VisualOn ha lo scopo di risolvere questo problema analizzando i video in tempo reale e modificando di conseguenza il contrasto, la luminosità e il colore. L'attuale implementazione della funzione NightVision di VisualOn aggiungerebbe un interruttore on/off ai lettori video mobili e consentirà agli utenti di modificare ulteriormente le impostazioni con una barra di scorrimento.

VisualOn sembra stia prendendo piede nonostante le perplessità iniziali: la startup conta aziende come Netflix, Amazon, Verizon e AT & T tra i suoi clienti. Michael Jones ha spiegato che VisualOn fornisce una vasta gamma di servizi al settore, che vanno dall'implementazione di nuovi codec agli inserimenti pubblicitari. Dai meme sul bicchiere dimenticato in scena alle scelte narrative, sono tante le polemiche che stanno accompagnando quest'ultima stagione.

Nel frattempo la petizione per Game of Thrones, che vorrebbe la riscrittura dell'intera ottava stagione ha superato le 400.000 firme.