Game of Thrones 8: tutta la storia dietro alla daga di Arya Stark

L'attrice Maisie Williams ha parlato del finale di The Long Night, sconcertante terzo episodio dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, e del ruolo del suo personaggio, Arya Stark.

In questo articolo, però, vogliamo ripercorrere la storia della sua daga, che la terzogenita di Eddard Stark e Cathlyn Tully ha utilizzato per uccidere il Re della Notte.

L'arma infatti compare nella serie fin dalla primissima stagione, e nel corso di tutti questi anni è passata di mano in mano fino a fare ritorno a Grande Inverno: vediamo nel dettaglio qual è stato il suo percorso.

Un assassino senza nome : la prima volta che vediamo il pugnale è quando un sicario viene inviato a casa Stark per assassinare Bran, ancora in coma. Il "passaggio di consegne" accadde nel secondo episodio della prima stagione, quando Catelyn, per difendere il figlio inerme, afferrò la lama con le proprie mani nude e lottò contro l'assassino.

: la prima volta che vediamo il pugnale è quando un sicario viene inviato a casa Stark per assassinare Bran, ancora in coma. Il "passaggio di consegne" accadde nel secondo episodio della prima stagione, quando Catelyn, per difendere il figlio inerme, afferrò la lama con le proprie mani nude e lottò contro l'assassino. Catelyn Stark: la madre di Bran iniziò a sospettare che suo figlio, piuttosto che cadere dalla torre campanaria di Grande Inverno, fosse stato spinto da qualcuno, e che l'attentato alla sua vita fosse collegato a quell'evento. Convocò quindi un consiglio segreto, nel quale comparvero le uniche persone di cui si fidava: Robb Stark, Theon, maestro Luwin e ...

la madre di Bran iniziò a sospettare che suo figlio, piuttosto che cadere dalla torre campanaria di Grande Inverno, fosse stato spinto da qualcuno, e che l'attentato alla sua vita fosse collegato a quell'evento. Convocò quindi un consiglio segreto, nel quale comparvero le uniche persone di cui si fidava: Robb Stark, Theon, maestro Luwin e ... Ser Rodrik Cassel: il comandante d'armi degli Stark sottolineò come l'arma era "troppo elegante" per un semplice assassino, dato che la lama era di acciaio di Valryia e il manico di drago. Qualcuno doveva avergliela data, ma chi? glielo ha dato", dedusse Cassel. Ma chi? I primi sospettati furono i Lannister, quindi Ser Rodrik e Catelyn si misero in viaggio per Approdo del Re.

il comandante d'armi degli Stark sottolineò come l'arma era "troppo elegante" per un semplice assassino, dato che la lama era di acciaio di Valryia e il manico di drago. Qualcuno doveva avergliela data, ma chi? glielo ha dato", dedusse Cassel. Ma chi? I primi sospettati furono i Lannister, quindi Ser Rodrik e Catelyn si misero in viaggio per Approdo del Re. Petyr Baelish: amico d'infanzia di Catelyn e abile manipolatore, Petyr 'Ditocorto' Baelish reclamò la custodia del pugnale, rivelando che un tempo era stato suo ma che a un certo punto lo aveva perso scommettendolo contro Tyrion Lannister durante un torneo. Era una menzogna, naturalmente, che però fece abboccare gli Stark. Un'altra menzogna fu la promessa di Baelish di aiutare gli Stark a svelare il mistero, cosa che spinse il pugnale nelle mani di ...

amico d'infanzia di Catelyn e abile manipolatore, Petyr 'Ditocorto' Baelish reclamò la custodia del pugnale, rivelando che un tempo era stato suo ma che a un certo punto lo aveva perso scommettendolo contro Tyrion Lannister durante un torneo. Era una menzogna, naturalmente, che però fece abboccare gli Stark. Un'altra menzogna fu la promessa di Baelish di aiutare gli Stark a svelare il mistero, cosa che spinse il pugnale nelle mani di ... Ned Stark: il patriarca della famiglia Stark, a quel punto stabilmente ad Approdo del Re perché eletto Primo Cavaliere, teneva la lama nel suo ufficio. Durante un'importante conversazione con Lord Baelish circa la linea di successione dopo la morte di re Robert, la mise sulla sua scrivania dettaglio che a Ditocorto non sfuggì.

il patriarca della famiglia Stark, a quel punto stabilmente ad Approdo del Re perché eletto Primo Cavaliere, teneva la lama nel suo ufficio. Durante un'importante conversazione con Lord Baelish circa la linea di successione dopo la morte di re Robert, la mise sulla sua scrivania dettaglio che a Ditocorto non sfuggì. Petyr Baelish: non è chiaro se Ditocorto abbia rubato il pugnale dalla scrivania di Ned oppure glielo abbia sfilato dalla cintura nella Sala del Trono, sappiamo tutti però che alla fine lo recuperò e lo puntò alla gola del Primo Cavaliere. Lo custodì per anni, ma alla fine, nel tentativo di dimostrare di essere degno di fiducia, lo regalò a Bran.

non è chiaro se Ditocorto abbia rubato il pugnale dalla scrivania di Ned oppure glielo abbia sfilato dalla cintura nella Sala del Trono, sappiamo tutti però che alla fine lo recuperò e lo puntò alla gola del Primo Cavaliere. Lo custodì per anni, ma alla fine, nel tentativo di dimostrare di essere degno di fiducia, lo regalò a Bran. Bran Stark: Ditocorto rivelò a Bran che quella era la lama con la quale un misterioso sicario, anni prima, aveva attentato alla sua vita, e naturalmente si offrì di fare "qualsiasi cosa" per aiutare l'ultimo erede maschio sopravvissuto di Casa Stark. Bran non si curò del regalo, del suo valore e né tanto meno delle vuote promesse di Ditocorto, ed ecco come finalmente il pugnale arrivò a ...

Ditocorto rivelò a Bran che quella era la lama con la quale un misterioso sicario, anni prima, aveva attentato alla sua vita, e naturalmente si offrì di fare "qualsiasi cosa" per aiutare l'ultimo erede maschio sopravvissuto di Casa Stark. Bran non si curò del regalo, del suo valore e né tanto meno delle vuote promesse di Ditocorto, ed ecco come finalmente il pugnale arrivò a ... Arya Stark: Bran consegnò la lama a sua sorella affermando che, viste le sue condizione, qualsiasi arma nelle sue mani sarebbe stata sprecata. Ma forse già sapeva cosa quel passaggio di consegne avrebbe significato per Westeros.

Per altri approfondimenti su Game of Thrones, vi rimandiamo all'elenco delle morti della Battaglia di Grande Inverno messa in scena durante lo scorso episodio, The Long Night.