Game of Thrones 8: ecco il teaser del secondo episodio!

HBO ha diffuso in streaming il teaser trailer del secondo episodio dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones, subito dopo pochi minuti dalla fine dell'ultima season premiere.

Nel filmato, che mostra immagini inedite direttamente prese dal secondo episodio della stagione, vediamo che la protagonista è Daenerys Targaryen, il personaggio interpretato da Emilia Clarke; questa racconta delle storie narrate dal padre sul destino del Trono e nelle immagini la vediamo confrontarsi con Sansa Stark (Sophie Turner), mentre siamo testimoni delle preoccupazioni di Jon Snow (Kit Harington), che si prepara a un'inevitabile battaglia e di Tyrion Lannister (Peter Dinklage).

L'episodio in questione verrà trasmesso dall'emittente via cavo americana nella notte italiana del 21 aprile prossimo, come di consuetudine alle 3:00 di notte (ora italiana); mentre per la versione doppiata in italiano dell'episodio si dovrà attendere la settimana successiva, il 29 aprile, quando verrà trasmessa da Sky Atlantic.

La stagione sarà accompagnata, dopo la sua fine, da un documentario conclusivo sulla produzione degli ultimi episodi dal titolo The Last Watch, che verrà trasmesso su HBO il 26 maggio 2019; in Italia lo vedremo il successivo 3 giugno.

Voi chi vorreste vedere sul Trono di Spade al termine di questa serie? L'attrice Maisie Williams ha già dato la sua risposta in merito. Se non siete aggiornati su tutto quello che vi attende della stagione appena iniziata, vi rimandiamo al nostro speciale su Il Trono di Spade, e se siete già in pari con la visione del serial, della prima puntata abbiamo pubblicato la recensione dell'Ottava stagione di GOT