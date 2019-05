Game of Thrones 8: una teoria sostiene che il Corvo Con Tre Occhi sia il vero villain

Dopo che un vero stratega militare ha spiegato le azioni di The Long Night difendendo le scelte dei personaggi di Game of Thrones, possiamo finalmente lasciarci alle spalle ogni sterile polemica e concentrarci sul futuro della serie, che ormai volge al termine.

Sono solo tre gli episodi rimasti, del resto, ed è lecito aspettarsi che le sorprese non siano finite qui. David Benioff e D.B. Weiss, i creatori di Game of Thrones, hanno parlato del futuro degli Estranei, la cui questione potrebbe non essere terminata con la Battaglia di Grande Inverno, ma un fan in particolare ha guardato addirittura oltre, individuando nel Corvo Con Tre Occhi il vero villain della serie.

Si, avete capito bene: secondo l'utente di Reddit idols2effigies il Corvo Con Tre Occhi sarebbe in realtà il nemico finale che i nostri eroi dovranno fronteggiare prima dell'epilogo della serie. L'indizio principale risiederebbe in una frase che la Vecchia Nan disse a Bran nel terzo episodio della prima stagione di Game of Thrones quando, parlando degli Estranei, disse: "Non dare ascolto ai corvi, sono tutti bugiardi".

Secondo la teoria, il piano del Corvo con Tre Occhi è sempre stato quello di sbarazzarsi sia del Re della Notte che dell'umanità stessa. Perché questo piano funzionasse, aveva bisogno di attirare il Re della Notte a sud della Barriera, ma poiché era bloccato nell'Albero, l'unico modo per farlo era possedere il corpo di Bran, cosa che ha effettivamente fatto in quella caverna nell'episodio 5 della stagione sei della serie. Se fosse vero, allora Bran sarebbe letteralmente morto in quella grotta, come Meera aveva sottolineato nella stagione 7.

Sempre secondo l'utente, il Re della Notte è stato creato dal Corvo Con Tre Occhi, e voleva ucciderlo per liberarsi dalla maledizione ed essere finalmente libero di raggiungere il regno dei morti. Sappiamo cosa state pensando: "Ma il Re della Notte non era stato creato dai Figli della Foresta, come visto nell'episodio 5 della sesta stagione?" Beh, tecnicamente sì, ma l'utente Reddit suggerisce che i Figli della Foresta l'abbiano creato per ordine del Corvo Con Tre Occhi. A testimoniarlo il fatto che la faccia impressa sull'albero-diga dove è stato creato il Re della Notte sia quella del Corvo.

Potete vederne la prova nel tweet in calce all'articolo.

In altre parole, il Corvo Con Tre Occhi avrebbe aiutato gli umani nella Battaglia di Grande Inverno solo per avere protezione dal Re della Notte: la serie finirà con Jon che sarà costretto ad uccidere Brad/Corvo per riuscire a salvare l'umanità.

Voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre previsioni per il finale di Game of Thrones? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti!