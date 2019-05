Game of Thrones 8: The Long Night è l'episodio più visto della storia della tv

Errata corrige: all'inizio della settimana vi avevamo riportato che The Long Night, terzo episodio dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, era diventato il secondo episodio più visto di sempre nella storia della televisione. Ma a quanto pare quei numeri (fonte Deadline) erano sbagliati.

A riportate i nuovi numeri, riveduti e corretti, ci ha pensato nelle scorse ore il New York Times, che ha dichiarato la puntata 3x08 della serie HBO come la più vista di sempre nella storia della televisione: il primato è stato fissato a 17,8 milioni di telespettatori unici in una sola serata (domenica) cifra che supera il record stabilito sempre da Game of Thrones due settimane fa con la premiere dell'ottava stagione.

Secondo i dati forniti al NYT da HBO, questa cifra include la visualizzazione dai canali digitali del network, come HBO Now. La stessa HBO ha anche riferito che, ad oggi, la prima puntata dell'ultima stagione è stata rivista per un totale di 38 milioni di telespettatori, una cifra a dir poco sbalorditiva.

Finora, con tre episodi andati in onda, Game of Thrones 8 ha avuto una media di 32,8 milioni di spettatori. Ricordiamo che gli episodi rimasti per il finale della stagione sono tre, con l'ultimo che andrà in onda il prossimo 19 maggio.

