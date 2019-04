Game of Thrones 8: Tormund e Beric non temono la morte in guerra, parola di Richard Dormer

Mentre è stata individuata una inquietante figura di donna nascosta dietro Sansa Stark in una delle immagini promozionali della terza puntata di Game of Thrones, l'ansia per la battaglia di Grande Inverno continua a salire.

Non ha voluto stemperarla Richard Dormer, interprete di Beric Dondarrion, che nel corso di una recente intervista ha gettato parecchio sale sulle ferite dei fan: "Beric è pronto a morire. Se dovesse succedere se ne andrebbe con il sorriso stampato sulla faccia, perché finalmente potrà incontrare il Dio Rosso e saprà di aver fatto il suo volere."

Kristofer Hivju, che invece interpreta Tormund, uno dei personaggi più amati del fandom della saga, ha fatto eco alle dichiarazioni del collega suggerendo che entrambi sono pronti per la battaglia che li attende nel prossimo episodio: "Tormund è stato abituato alla morte fin da quando era un bambino, quando venne considerato abbastanza vecchio da ascoltare le storie più terribili" ha detto Hivju. "È cresciuto come un guerriero ... Ha vissuto la sua vita combattendo, ama combattere, fa parte del suo DNA. Nè lui né tanto meno Beric hanno interesse per il trono, noi vogliamo solo che il bene prevalga sul male, e questo è tutto. Tormund non ha fiducia nei troni di ferro o nel potere. Crede nella libertà."

Per rassicurare i fan della saga, il regista della terza puntata Miguel Sapochnik ha definito l'episodio un vero e proprio survival horror. La puntata, ancora senza titolo, è stata la più promossa dalla HBO negli scorsi mesi: dalla durata di 88 minuti, conterrà al suo interno la seconda più grande battaglia di sempre nella storia del cinema e della televisione, a detta del regista inferiore solo a quella del Fosso di Helm de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri di Peter Jackson.

Vi ricordiamo che l'episodio andrà in onda questa notte su Sky Atlantic, a partire dalle 3:00. Quali sono le vostre aspettative? Ditecele nei commenti!