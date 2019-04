Game of Thrones 8: negli ultimi episodi ci sarà un momento scioccante come Le Nozze Rosse

Ormai è tutto pronto per il ritorno per il ritorno di Game of Thrones, con i produttori che nei giorni scorsi hanno anche fornito consigli su quali episodi riguardare in vista del finale della pluripremiata serie HBO.

A tranquillizzare gli animi febbricitanti dei fan di tutto il mondo ci ha pensato uno dei registi della serie, David Nutter, che in una recente intervista ha promesso che nel corso degli ultimi sei episodi dello show avrà luogo una scena drammatica come quella delle Nozze Rosse.

La famosa e ancora cocente sequenza, andata in onda nel nono episodio della terza stagione, intitolato Le Piogge di Castamere, è considerata dai fan una delle più tragiche - se non la più tragica - di tutta la serie, ma a quanto pare per l'ultima stagione gli showrunner hanno voluto cercare di superarsi in fatto di drammaticità.

A domanda specifica, Nutter ha replicato: "La risposta breve è - sì! Ma ovviamente non posso rivelare di nulla in proposito."

Il regista ha anche avuto modo di parlare delle intense scene di battaglia che sono state girate in questi mesi, specificando che per realizzarle sono serviti giorni di riprese "incredibilmente estenuanti". Il regista ha spiegato: "Non posso dire se sia più o meno stancante essere il regista della puntata, ma alla fin fine quando si tratta di dover dare il massimo per raggiungere un obiettivo siamo tutti sulla stessa barca, attori e registi. In questo caso le scene di battaglia sono state incredibilmente estenuanti per tutti gli interessati."

Vi ricordiamo che Game of Thrones sarà visibile su Sky Atlantic nella notte tra il 14 e il 15 aprile, e poi in replica dalle 21:00 dello stesso giorno. La versione doppiata in italiano arriverà invece dal 22 aprile.