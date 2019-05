Game of Thrones 8: un vero stratega militare difende le scelte dell'esercito di Jon Snow

Se ne sono dette di ogni a proposito della Battaglia di Grande Inverno vista in Game of Thrones, e il fatto che si tratti della migliore e più grande messa in scena audiovisiva di una battaglia è stato un po' eclissato da chiacchiere da web su come i personaggi abbiano gestito lo scontro.

La puntata, che è diventata la seconda più vista di sempre de Il Trono di Spade (e quindi di tutti i tempi, dato che la premiere ha perfino stabilito un Guinness World Record), ha spinto molti "strateghi da salotto" a deridere le scelte compiute dai personaggi, rei di aver adoperato delle tattiche militari sbagliate e inconcludenti per contrastare l'orda di non-morti dominata dagli Estranei e guidata dal Re della Notte e dal suo drago Viserion.

Critiche da haters che come al solito lasciano il tempo che trovano, a livello puramente cinematografico, che però hanno attirato l'attenzione di veri strateghi militari, che in alcuni casi hanno voluto addirittura esaminare l'operato del regista Miguel Sapochnik e degli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss per sbugiardarne tutti i detrattori: è il caso di Robert Farley, consulente del magazine State e insegnante presso l'United States Army War College, che ha esaminato la Battaglia di Grande Inverno nel modo più dettagliato possibile - come vedremo di seguito, attraverso ogni singolo punto di vista, dai draghi alla cavalleria - decretando che, no, le scelte di Jon Snow non erano scelte sbagliate.

Farley ha perfino tenuto conto di come l'esercito degli umani sia riuscito a superare gli ostacoli culturali e organizzativi per sviluppare e attuare un piano in grado di contrastare una minaccia del tutto inedita per molti dei combattenti che si accingevano a prendere parte allo scontro.

Ma passiamo all'analisi del professor Farley.

Schieramento dei vivi

"E' chiaro che l'obiettivo dei vivi è quello di indurre uno scontro che eviti la minaccia di un assedio prolungato. Con l'impiego di cavalli, draghi e fanteria, lo schieramento dei vivi consumerebbe cibo a un tasso molto maggiore rispetto a quello dello schieramento dei morti, che anzi non ne consumerebbe affatto perché non ne ha bisogno. I Vivi vogliono attirare i Morti in battaglia prima all'interno dei cancelli di Grande Inverno perché aveva come unico obiettivo l'uccisione del Re della Notte. Ciò significava accettare la battaglia in circostanze svantaggiose, inclusa l'oscurità.

Cavalleria - L'uso della cavalleria da parte dei Vivi ha ricevuto aspre critiche da un gruppo di fan, in parte a causa del quasi completo annientamento della forza entro pochi minuti dall'inizio della battaglia. I Vivi meritano parte di queste critiche, ma è evidente che l'attacco della cavallerie venga inteso come una scommessa a basso rischio in una situazione difficile piuttosto che come un errore di giudizio. Il successo di un attacco di cavalleria contro la fanteria richiede o fiancheggiamento (colpire una formazione al suo fianco mentre un altro gruppo "risolve" il suo fronte) o un assalto frontale scioccante che sconvolga la formazione nemica. Entrambi dipendono più da fattori psicologici che fisici. La paura di essere attaccati da due lati induce la fanteria a rompere e fuggire, proprio come la paura di essere sopraffatti fa sì che la fanteria lasci le proprie armi e scappi. In entrambi i casi, la cavalleria avanza liberamente e uccide la fanteria nemica. Ma in maniera cruciale, il successo dipende dalla capacità della cavalleria di indurre il panico. Sappiamo anche da fonti medievali che la cavalleria veniva gestita da un comandante, ma nel clamore della battaglia - o nel momento in cui, semplicemente, la distanza fra cavalleria e comandante diventata troppa perché i cavalieri potessero udire gli ordini - la cavalleria rimaneva abbandonata a se stessa. Un esempio recente può essere quello della battaglia di Gettysburg, quando il generale Robert E. Lee perse i contatti con la sua cavalleria, lasciandola cieca nella lotta contro l'esercito del Potomac.

I Vivi però sapevano che i Dothraki avrebbero affrontato una fanteria diversa da tutte le altre, una fanteria che non avrebbe avuto paura e che quindi non si sarebbe lasciata intimorire dalla carica, né che fosse stata frontale né che fosse arrivata dai fianchi. Inoltre, nel buio, i Dothraki probabilmente non potevano nemmeno identificare il fianco nemico. Potrebbero aver voluto scommettere sulla mancanza di disciplina dei Morti (che non ha combattuto in solide falangi o con armi standardizzate) per sfondare le linee nemiche e attaccare le retrovie, arrivando agli Estranei. Alessandro Magno impiegò una variante di questa strategia nella battaglia di Gaugamela. Tutto questo ha un senso teorico, ma va anche in contrasto con decenni di esperienza di combattimento dei Dothraki: loro si aspettavano di sfondare la fanteria avversaria, di disperderla, perché ogni volta che hanno usato questa tattica in precedenza ha funzionato. Nella battaglia di Grande Inverno, la fanteria dei Morti assorbe semplicemente la maggior parte della cavalleria dei Dothraki senza rompere le proprie linee o ritirarsi.

Probabilmente i Dothraki non immaginavano che il loro attacco sarebbe stato una carica suicida, ma purtroppo avevano strumenti limitati per giudicare l'efficacia di essa contro i Morti. Alla luce di ciò, il miglior impiego dei Dothraki sarebbe stato come esploratori a lungo raggio e schermagliatori nei giorni precedenti la battaglia, ma anche in quel caso la loro utilità sarebbe stata limitata; la cavalleria spesso riesce a interrompere le linee di rifornimento e le imboscate ai gruppi di raccolta, e i Morti non ne avevano bisogno. E in ogni caso qualsiasi avanzata della cavalleria sarebbe stata vulnerabile a Viserion. Se i Dothraki non avessero caricato, si sarebbero trovati bloccati contro la fanteria, impedendone la mobilità. Se si fossero spostati a destra o a sinistra in cerca dei fianchi dell'esercito dei Morti, avrebbero corso il rischio di essere loro stessi fiancheggiati o distrutti da Viserion e il Re della Notte.

Fortunatamente, il Re della Notte ha a sua volta commesso l'errore di evocare una tempesta proprio in quel momento, dissuadendo Snow dal compiere il suo attacco e nascondere i draghi da ogni attacco da terra. L'errore si è rivelato doppio, perché la strategia per l'utilizzo dei draghi ha funzionato comunque, con Drogon e Rhaegal, che hanno ugualmente protetto la fanteria dei Vivi.

Schieramento dei morti

I Morti entrano in battaglia con un enorme vantaggio numerico, un esercito formato da soldati senza paura della morte, un drago non morto e nessuna impronta logistica. Il loro obiettivo era la completa distruzione dell'esercito dei Vivi, ma le loro forze si sono concentrati in particolare sui draghi Drogon e Rhaegal, e sul "corvo con tre occhi".

Fanteria - L'uso della fanteria da parte dei Morti è stato privo di fantasia ma piuttosto efficace. L'esercito ha tenuto la cavalleria dei Vivi lontano dai comandanti (gli Estranei) e ha utilizzato tattiche shock per distruggere le squadre di fanteria degli avversari. Quando necessario, la fanteria si è sacrificata per fornire posizioni di scavalcamento e arrampicata per i propri compagni, operando efficacemente come motori di assedio senzienti. In termini operativi, i Morti sono stati in grado di avanzare rapidamente perché non hanno avuto bisogno di riposo, riducendo il tempo di preparazione disponibile per i Vivi.

Conclusioni

I Morti sono entrati in questa battaglia con enormi vantaggi in ogni categoria tranne che per quelle della cavalleria e dei draghi. Ha distrutto la cavalleria dei Vivi e la maggior parte della fanteria in breve tempo, e ha superato anche la formidabile fortificazione di Grande Inverno. Ma ha comunque commesso degli errori, non riuscendo a sviluppare un piano coerente per sconfiggere i draghi dei Vivi e soprattutto ignorando completamente la letalità degli operatori speciali (Arya Stark) dei Vivi. L'inesperienza del Vivi nella lotta contro i morti è stata palpabile, ma anche ai Morti mancava l'esperienza nel combattere una battaglia di questa portata contro una forza così multiforme.

Slate.com specifica che le opinioni espresse nel proprio articolo sono le opinioni personali di mr. Farley e non riflettono necessariamente le opinioni ufficiali del Dipartimento della Difesa, dell'Esercito degli Stati Uniti né tanto meno quelle dei due schieramenti della Battaglia di Grande Inverno.