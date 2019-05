Game of Thrones 8: l'epilogo di The Long Night è tutto merito di Jon Snow?

In attesa del quarto episodio, per il quale sono state diramate le prime immagini ufficiali de Il Trono di Spade, torniamo a parlare della clamorosa battaglia di Grande Inverno vista del colossale episodio The Long Night.

Quella diretto da Miguel Sapochnik è stato un vero e proprio tour de force artistico, in grado di ricostruire 82 minuti di battaglia campale al cardiopalma, che oltre a mettere in scena la più maestosa e impressionante scena di guerra realizzata per il mercato audiovisivo, ha soprattutto saputo incorporare l'essenza della serie HBO, nella quale, nel corso delle sette precedenti stagioni, nessuno dei protagonisti è mai stato al sicuro e il pubblico è stato portato più volte a temere per le loro vite.

The Long Night ha fatto questo, ha condensato quella paura per 82 minuti, e poco importa che alla fine il conto dei morti sia stato inferiore a quello previsto, perché la sensazione trasmessa rimane fino a che non si trasforma, nel finale, in pura esaltazione: Arya Stark riesce, all'ultimo secondo, ad impedire l'annientamento totale dell'esercito dei vivi infilzando il Re della Notte con il suo pugnale di acciaio di Valyria, uccidendolo all'istante.

Tra i tanti - incredibilmente - detrattori dell'episodio, però, ci sono anche quelli che incolpano Jon Snow di essere stato inutile.

Un particolare fan di Reddit, invece, a quanto pare avrebbe addirittura trovato il modo di ribaltare la situazione e far passare il nipote di Daenerys Targaryen (fa un po' senso metterla in questo modo, vero?) come il vero eroe della battaglia: secondo la sua teoria, che sta pian piano facendo il giro del web, Jon Snow avrebbe distratto il drago Viserion per permettere ad Arya di accedere al Parco degli Dei di Grande Inverno, dove il Re della Notte stava per uccidere Bran.

La teoria sostiene che l'urlo che Jon rivolge al drago non è solo il tipico grido di disperazione di chi è pronto a morire, ma un urlo di incitamento alla sorella/cugina: "GOOOOO - GO - GO", griderebbe Snow secondo l'utente Reddit, e 10 secondi dopo arriva l'inquadratura della ciocca di capelli di un Estraneo che si muove per lo spostamento d'aria causato da, beh, Arya.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

