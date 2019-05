Game of Thrones 8x04, la scena dei draghi è un'incoerenza? Facciamo due calcoli

Una delle scene più controverse di Game of Thrones 8x04 riguarda l'offensiva id Daenerys con i suoi draghi contro la flotta di Euron. Un fan ha cercato di spiegarla con la scienza.

Abbiamo visto come Euron abbia clamorosamente colpito (e affondato) il povero Rhaegal, trafiggendolo al petto, alle ali e infine al collo con le frecce giganti dategli da Cersei. Subito dopo Dany, furiosa per la morte del suo adorato figlio, ha caricato con veemenza contro la flotta di Euron, salvo poi virare e cambiare direzione prima che il pirata colpisse anche il suo Drogon.

Vari fan, viste le dinamiche un po' controverse della scena, ha deciso di calcolare scientificamente distanze e misure riguardanti la morte di Rhaegal, riportando il tutto su Reddit. Vi forniamo la traduzione del ragionamento, con tanto di immagini presenti in calce. In sostanza, viene criticato come sia possibile che, avendo colpito il rettile dalla distanza di circa un chilometro, le frecce non abbiano colpito Drogon.

"Secondo i miei calcoli, Rhaegal è stato colpito 3 volte di seguito da una distanza di circa 3.320 piedi (0.628 miglia), quasi esattamente un chilometro. Quindi... se hanno colpito un drago (per giunta più piccolo di quello nero) tre volte su tre dalla distanza, perché Drogon non è stato colpito dall'intera flotta di Euron?"

Secondo molti fan si tratta, semplicemente, di un cosiddetto "plot armor", cioè la necessità di mantenere un personaggio in vita anche a costo di metterlo in situazioni al limite dell'assurdo o incoerenti con la messinscena. Altri, invece, credono semplicemente, che Euron abbia perso lucidità di fronte alla carica di un drago adulto così feroce. Ma è pur vero che anche le altre navi hanno scoccato frecce giganti contro l'ultimo figlio di Dany rimasto in vita...

Voi cosa ne pensate? Ricordiamo che mancano poche ore alla diretta di Game of Thrones 8x05.