Game of Thrones 8x05, i fan entusiasti del #CleganeBowl ironizzano su La Montagna

Certo, abbiamo già visto quanto The Bell sia stato criticato dai fan di lungo corso, specie in merito a delle scelte coerenti ma narrativamente fin troppo compresse. Sappiamo che tale problema nasce in virtù di due fattori: la mancanza di materiale da cui attingere, dunque la creazione di dinamiche ed eventi totalmente originali (ma questo giù da tre stagioni); il tentativo di arginare degli elevatissimi costi produttivi, accorciando dunque il numero di episodi e comprimendo come un file zippato le storyline dei protagonisti. Un episodio, The Bell, comunque diretto straordinariamente bene dal sempre bravo Miguel Sapochnik e con momenti di grande entusiasmo per i fan, come ad esempio il faccia a faccia a lungo atteso tra i fratelli Clegane, il Mastino e la Montagna , rinominato via Twitter #CleganeBowl. Questo incontro-scontro pare aver messo d'accordo tutti sia in relazione alle dinamica dello showdown, molto bella con la scenografia fiammeggiante e fumosa, con la Fortezza Rossa ormai vicina a rudere, sia per una questione di ironia sul volto della Montagna. In sostanza, mentre da una parte di scatenava tutta l'eccitazione per uno dei fan moment più attesi, dall'altra dilagava l'ironia sul look della Montagna zombificata (se vogliamo), davvero molto simile a quello di Darth Vader in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi. E i meme e i tweet in merito si sono infatti sprecati. E a voi invece: è piaciuto o no questo faccia a faccia finale tra i Clegane? Fatecelo sapere nei commenti

In the words of Thanos, you should’ve gone for the head!!!! #cleganebowl #gameofthrones — Carebear👸🏽 🐻 (@LoveAlyse23) 13 maggio 2019

Jesus 😩😩😩 #CleganeBowl — Chloe and Chancellor stan account 💁🏾‍♀️ (@TwerkinForBooks) 13 maggio 2019

It’s really cool how they turned #CLEGANEBOWL into the shittiest Resident Evil boss battle ever. #GamefThrones — Z S C (@meowinthekisser) 13 maggio 2019

He chose the Tommen method... effective, bit not as poetic #CLEGANEBOWL #gameofthrones — Carolina Rosário (@whoopsy_carol) 13 maggio 2019

Why the Mountain look like Vader unmasked? #GoT pic.twitter.com/nMbo9j5ada — Slime Mines 🐍🐍🐍 (@Srm3921) 13 maggio 2019