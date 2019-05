Game of Thrones 8x05: dove seguire l'episodio, orari e link per diretta e streaming

Mancano poche ore al quinto episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones: in attesa di conoscere l'esito della battaglia per il Trono di Spade, ricordiamo insieme gli orari e i link utili per seguire la diretta, anche in streaming.

Innanzitutto vi ricordiamo che il primo orario utile per seguire in diretta l'episodio 8x05 di Game of Thrones è stanotte, per la precisione alle ore 3:00 del mattino di lunedì 13 maggio su SKy Atlantic, canale 110. La puntata sarà poi in replica per tutti coloro che non possono fare le ore piccole: se riuscirete a resistere agli spoiler, infatti, potrete poi guardare GOT 8x05 sempre il 13 maggio, ma in seconda serata, a partire dalle 22:40, sempre su Sky.

La diretta della serie targata HBO può essere guardata comodamente sulla vostra TV, ma in caso non vi sia possibile vi ricordiamo che potrete guardare Game of Thrones 8x05 anche in streaming: vi basterà possedere un abbonamento Sky e l'applicazione SKy Go (scaricabile su PC e dispositivi mobili) per accedere al vostro account e guardare i canali TV in diretta streaming.

In caso vi siate persi la diretta, già dal mattino di lunedì 13 maggio, la nuova puntata sarà infine disponibile sul servizio On Demand di Sky e Sky Go. Insomma, la piattaforma vi renderà disponibile GOT in ogni formato: come seguirete la battaglia di Approdo del Re?

Sono tante le teorie che ruotano intorno ai prossimi sviluppi: dalla prossima vittima di Arya all'incredibile ritorno dei draghi.