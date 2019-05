Game of Thrones 8x05: il significato della scena tra Arya e il cavallo bianco

Tutti, nei minuti finali del quinto episodio di Game of Thrones 8, ci siamo chiesti quale fosse il significato della scena tra Arya e il cavallo bianco. Di seguito vogliamo illustrare alcune possibili interpretazioni.

Ricordiamo che, dopo essere sfuggita alla distruzione provocata dalla follia di Daenerys ed essersi fatta largo tra le macerie di Approdo del Re, una malconcia Arya Stark si è ritrovata di fronte un cavallo interamente bianco. Dopo essere rimasta ammaliata dalla bellezza della creatura, la giovane è salita in groppa ed è fuggita via, probabilmente il più lontano possibile da quel luogo di morte.

Sono tante le possibili interpretazioni di questa sequenza. La più "filosofica" potrebbe includere riferimenti biblici: il cavallo bianco simboleggia semplicemente la Vita. Quella stessa vita che Arya ha ripudiato, essendosi fatta portatrice di Morte, ma che ha infine deciso di abbracciare dopo essere sopravvissuta al massacro di Daenerys. La giovane Stark che cavalca il destriero pallido, quindi, potrebbe essere metafora di una nuova esistenza per l'assassina: una vita in nome della Luce e non più dell'Oscurità.

Tra le teorie più plausibili, inoltre, c'è il fatto che la bambina che Arya non è riuscita a salvare dalle fiamme di Drogon era in possesso di un giocattolo a forma di cavallo. L'animale potrebbe semplicemente simboleggiare l'innocenza che Arya non è riuscita a tenere al sicuro, ma che intende onorare d'ora in poi prendendo con sé la cavalcatura.

Altra, suggestiva indiscrezione che gira in rete è che il cavallo sia stato mandato lì da Bran, suo fratello. Avendo poteri da Metamorfo, uniti alla sua capacità di spostarsi in qualunque angolo del pianeta, il Corvo con Tre Occhi potrebbe aver mandato il cavallo in aiuto di sua sorella.

Voi che ne pensate? Quale di queste teorie dedicate all'eroina di Grande Inverno è quella più probabile?