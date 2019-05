Game of Thrones 8x05, ecco svelato il cameo dell'atleta Aaron Rodgers

Spesso e volentieri Game of Thrones ospita delle star che c'entrano poco con il mondo attoriale. L'episodio 8x05 ha recentemente svelato un nuovo cameo, quello di Aaron Rodgers, famoso giocatore di football americano.

Rodgers, che è il quaterback dei Green Bay Packers della National Football League, si è sempre professato un grande fan di Game of Thrones, tant'è che qualche tempo fa aveva anticipato ai propri fan che avrebbe avuto una comparsa in uno degli episodi dello show.

Finalmente è stato svelato il suo piccolo ruolo: Aaron Rodgers, nella puntata numero 5 dell'ottava stagione, interpreta il ruolo di un arciere dei Lannister, posto a protezione delle mura in occasione delle prime fasi della drammatica battaglia di Approdo del Re, che ha evidenziato tutta la follia di Daenerys.

Non è la prima volta che GOT accoglie tra le sue comparse una serie di celebrità dal mondo dello spettacolo o dello sport: nella Stagione 7, ad esempio, fece clamore il cameo di Ed Sheeran, anch'egli grande fan dello show HBO. La cosa interessante è che anche Sheeran comparve nei panni di un soldato Lannister. In quella scena il suo personaggio interagiva con Arya, che si stava dirigendo verso Sud per uccidere la regina.

Conoscevate Aaron Rodgers? Che ne pensate di queste comparse?