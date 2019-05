Game of Thrones 8x06: come si conclude il viaggio di Jon Snow?

Jon Snow è uno dei principali eroi di Game of Thrones. Il finale di serie, trasmesso stanotte su Sky Atlantic, ha portato a conclusione l'intero show, ma anche le storyline dei personaggi più amati. Tra questi c'è proprio il Re del Nord: come finisce il suo viaggio? Scopriamolo di seguito. Vi avvertiamo, però: seguono spoiler sul finale di GOT!

L'episodio 8x06 di Game of Thrones ha segnato una serie di avvenimenti davvero importanti per il nostro Jon. Dopo aver assistito alla carneficina di Daenerys, il legittimo erede al Trono di Spade viene spinto da Tyrion a compiere un gesto estremo: uccidere la nuova regina dei Sette Regni prima che la sua tirannia getti il mondo nel caos.

Il Re del Nord si reca quindi nella sala del trono, dove cerca di far rinsavire la sua amata e di condurla verso un cammino più clemente e compassionevole. Il personaggio di Emilia Clark si rivela però irrecuperabile, e chiede a Jon di seguirla nella sua crociata sanguinolenta. Jon finge di stare dalla sua parte e, durante un ultimo e drammatico bacio, decide di porre tragicamente fine alla vita di Dany, pugnalandola al cuore.

Aegon viene poi imprigionato dagli Immacolati fino a quando i lord di Westeros non compiono la scelta che porrà fine a tutti i conflitti: chi sarà il re dei Sette Regni. Dopo una votazione unanime, la scelta ricade niente meno che su Bran Stark, il quale cerca sia di proteggere la sua famiglia sia di mettere pace tra gli Immacolati (orfani della loro regina) e Westeros.

Re Bran arriva a un compromesso: Jon espierà le sue colpe per aver ucciso Daenerys tornando nei Guardiani della Notte, con il compito di riunire la confraternita e guidare il popolo libero nel Nord. Con i capelli di nuovo sciolti e gli abiti neri, Aegon Targaryen torna ad essere Jon Snow: l'ultima scena di Game of Thrones lo vede proprio protagonista, ricongiuntosi con Spettro, mentre cavalca al fianco del popoli libero verso il vero Nord.

