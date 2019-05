Game of Thrones 8x06: a che ora e come guardarla in TV o streaming

Ci siamo: il gran finale di Game of Thrones debutterà tra poche ore. Per prepararci adeguatamente al sesto e ultimo episodio della Stagione 8, che sancirà il finale di serie, ricordiamo quando e come seguire la puntata sia in diretta TV che in streaming.

Innanzitutto ricordiamo a tutti i nostri lettori che la serie viene trasmessa in esclusiva TV su Sky, per la precisione su SKy Atlantic (canale 110), per tutti gli abbonati al servizio. Il network trasmetterà l'episodio 8x06 di Game of Thrones in contemporanea con gli Stati Uniti, alle ore 3:00 del mattino di lunedì 20 maggio.

La puntata sarò poi mandata in replica alle ore 22:40 circa di domani (lunedì 20 maggio), subito dopo la prima TV dell'edizione italiana di Game of Thrones 8, di cui potremo vedere l'episodio 5. Tutti coloro che sono impossibilitati ad usare decoder e TV, invece, potranno guardare GOT in diretta streaming grazie all'applicazione Sky Go, disponibile sia su PC che per dispositivi mobile.

Inoltre, sempre per la diretta streaming, l'episodio verrà mandato in onda al medesimo orario notturno anche su NOW TV. Per finire, in caso non riusciate a seguire la diretta, il gran finale di Game of Thrones sarà disponibile sul servizio on demand di Sky.

Ricordiamo che l'episodio di questa notte sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano, mentre per guardarlo doppiato occorrerà aspettare lunedì prossimo. Seguirete in diretta l'attesissimo finale di GOT?