Game of Thrones 8x06: Emilia Clarke si è ispirata a Hitler

Emilia Clarke non ha avuto la vita facile in quanto a copioni da imparare per Game of Thrones. L'attrice ha dovuto districarsi tra più di una lingua inventata, dal dothraki all'alto valyriano: un compito non proprio alla portata di tutti.

In particolare, durante l'ultimo episodio di Game of Thrones Daenerys arringa il suo esercito con un discorso in valyriano che suona un po' come una dichiarazione di guerra a chiunque, in Westeros, non vorrà riconoscerla come legittima regina. La scena non è brevissima e per l'attrice la missione era cercare di non costringere gli spettatori a leggere i sottotitoli, distogliendo l'attenzione dall'intensità del momento. Il modo in cui Emilia Clarke ci si è preparata, però, è alquanto singolare.

"Per fare tutti questi discorsi in lingue inventate, ho guardato un sacco di video di (lo so, è strano) dittatori e leader che parlano lingue diverse, per vedere se riuscissi a comprenderli anche senza sapere la lingua. E potevo! Puoi capire senza problemi cosa stia dicendo Hitler o uno di questi oratori che parlano un linguaggio straniero. Così ho pensato: 'Se riesco a credere in ogni singola parola che sto dicendo, gli spettatori non avranno bisogno di guardare i sottotitoli'" ha raccontato l'attrice a Variety.

Quale che sia stato il metodo, comunque, preparare scene del genere sembra sia stata la prova più dura da affrontare durante gli anni trascorsi come Daenerys Targaryen: "[...] Questo discorso significava così tanto per me. Avevo tantissima paura di mandare tutto all'aria! Sono stata alzata ogni notte per tipo due mesi. Ho ripetuto il discorso al mio fornello, al mio frigo! L'ho detto a tutta Belfast fuori dalla finestra! Certo, la finestra era chiusa, non volevo che la gente pensasse che stessi delirando. [...] La cosa più strana è stata, però, quando sono andata sul set e l'ho recitata senza problemi, al primo colpo. Il resto del giorno era come se Daenerys fosse con me" ha spiegato la Clarke.

Una bella soddisfazione per l'attrice, che in questi giorni si è anche esposta difendendo il finale di Game of Thrones, criticato da tanti fan. Deludente o meno, comunque, l'ultima puntata di GoT ha fatto ascolti devastanti su Sky.