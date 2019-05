Game of Thrones 8x06 è l'episodio di più visto di tutti i tempi per HBO

L'episodio conclusivo di Game of Thrones ha siglato l'ennesimo record per HBO: la puntata 8x06 ha infatti registrato 19.3 milioni di spettatori sulla piattaforma della compagnia, superando di netto i numeri che aveva totalizzato l'episodio 5 della Stagione 8, appena una settimana fa.

La serie tratta dai libri di George Martin macina record su record. Oltre al numero di spettatori, l'episodio 8x06 della serie rappresenta anche il più grande telecast di sempre di HBO, con 13.6 milioni di visualizzazioni per la trasmissione della prima serata. Numeri che hanno superato il record, ormai battuto, dei 13.4 milioni totalizzati dal primo episodio della Stagione 4 de I Soprano.

I numeri complessivi dell'audience di Game of Thrones ammontano a circa 44 milioni per episodio, un dato che fa registrare una crescita di oltre 10 milioni di spettatori rispetto alla Stagione 7 de Il Trono di Spade. È chiaro, insomma, come tutti i fan dello show non vedessero l'ora di guadare il finale di serie, che purtroppo è stato anche oggetto di aspre critiche da parte dei fan.

In queste ore molti membri del cast di GOT sono intervenuti per parlare della serie: secondo l'attore di Bran Stark si tratta di un finale appropriato, mentre Emilia Clark ha difeso le scelte di Daenerys a spada tratta. L'attrice è stata supportata dalle parole di Kit Harrington, che per contro sembra intenzionato ad abbandonare per sempre il ruolo di Jon Snow.

Voi avete già visto il finale di GOT? Cosa ne pensate?