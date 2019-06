Game of Thrones, gli abiti di Dany erano una tortura per Emilia Clarke!

La vita da Daenerys Targaryen non è una cosa semplice, non solo a causa dei tanti nemici da affrontare e degli occhi da tenere sempre ben aperti. A complicare l'esistenza della Madre dei Draghi, a quanto pare, erano anche gli abiti!

A raccontarlo è stata la stessa Emilia Clarke durante un'intervista con Regina Hall ad Actors to Actors. Nel corso della conversazione, Clarke ha parlato di quanto fosse complicato ogni volta vestire gli abiti del suo personaggio, realizzazioni di una complessità estrema con cuciture ovunque.

"Michelle Clapton, che disegna gli abiti, è un dio vivente per me. Non starò mai più così bene, davvero... Sono tutti corsetti, sono tutti cuciti dentro! [Michelle] non crede nelle cerniere!" ha raccontato l'attrice con un'espressione che lasciava però intendere quanta sofferenza ci celasse dietro la meraviglia. "Davvero, è fantastico..." ha poi provato ad aggiungere, prima che la Hall le terminasse la frase con "...Quando riesci ad inspirare ed espirare", suscitando l'ilarità di entrambe.

Emilia Clarke ha quindi spiegato che per indossare quegli abiti è servito più tempo di quello impiegato per il trucco, sottolineando ancora una volta la complessità dell'operazione. A proposito di trucco: Carice Von Houten ci ha regalato qualche nuova immagine della versione invecchiata della sua Melisandre. Sul finale di Game of Thrones, invece, non si spengono le polemiche: qualcuno ha addirittura notato similitudini con il finale di Hunger Games.