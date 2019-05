Game of Thrones, l'addio di Gwendoline Christie alla serie

Uscire dal set di Game of Thrones per l'ultima volta è stata un'esperienza emozionante e dolorosa per tutto il cast. Quasi tutti gli attori hanno voluto esprimere tramite i social qualche pensiero d'addio alla serie appena conclusa.

Sophie Turner ci aveva fatto commuovere, qualche giorno fa, con il suo post Instagram dedicato alla serie, ai fan e al cast. A seguire le sue orme ora arriva Gwendoline Christie, la cui Brienne ha concluso la serie in maniera dolceamara, arrivando a rivestire finalmente la carica sempre desiderata ma accettando il fatto di esser stata sempre la seconda scelta nel cuore dell'ormai defunto Jaime Lannister, perdutamente innamorato di Cersei.

Queste le parole dell'attrice su Instagram: "GRAZIE. Non c'è altro modo per cominciare. Game of Thrones ha cambiato la mia vita oltre la mia comprensione. Interpretare Brienne di Tarth ha ridefinito il mio modo di guardare al mondo, alle donne e, soprattutto, a me stessa. Non mi sono mai sentita così esposta da un personaggio, ma sono felice di sapere che quel disagio è servito a scrollarmi di dosso le convenzioni ed abbracciare la forza e l'autenticità. Questa foto è del mio ultimo giorno, mentre dico addio al mio amico Ciaran, che ha lavorato sul set sin dall'inizio e che è stato la prima persona che io abbia conosciuto in Game of Thrones. Mi ha trattata ogni giorno con rispetto, gentilezza e simpatia. Mi mancherà vedere la sua faccia ogni giorno, a darmi il benvenuto sul set. Mi mancherà ognuno di coloro che hanno dato tutto per la creazione di Game of Thrones; è stato un privilegio lavorare con creatori, attori e tecnici così talentuosi. Sono così grata per quest'opportunità eccezionale e per l'incredibile supporto che mi avete dato, tutte le vostre parole gentili e i complimenti, è davvero una grande cosa essere parte di qualcosa che così tanti di noi hanno amato. Mi fa male il cuore a pensare quanto mi mancherà Ser Brienne di Tarth. Porterò con me tutto ciò che mi ha dato. Grazie. Grazie. Grazie".

Nonostante le delusioni sentimentali, comunque, Brienne di Tarth è tra i pochi personaggi che hanno avuto il privilegio di sopravvivere fino alla fine. Chi sono gli altri fortunati?