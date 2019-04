Game of Thrones: alcune domande dopo la battaglia di Grande Inverno

The Battle of Winterfell è uno di quegli episodi che ricorderemo a lungo, nel bene e nel male. La guerra tra Vivi e Morti è finalmente finita (forse, va detto, non come ci si aspettava), ma ci ha lasciati con più di un punto interrogativo da evadere.

La prima domanda, che in realtà ci si pone già dagli scorsi episodi, è: cosa accadrà adesso? Jon e Daenerys marceranno insieme contro Cersei? La Regina dei Draghi riuscirà ad accettare il fatto che Jon abbia più diritti di lei da far valere sulla successione al Trono o, testarda com'è, finirà per diventare lei stessa la principale antagonista? E Sansa, resterà ferma sulla sua idea di volere un Nord indipendente?

Il Nord ha abbastanza risorse per fronteggiare Cersei? Tutto è bene quel che finisce bene, gli Estranei sono stati sconfitti per sempre, ma ora c'è da pensare alle cose dei vivi: Cersei, quindi, rintanata ad Approdo del Re in attesa che il destino si compia. Sarà, salvo clamorosi colpi di scena, lei l'ultimo ostacolo da superare: ma può l'esercito del Nord, dopo le ingenti perdite subite durante la battaglia di Winterfell, dire la sua contro Cersei e l'Armata Dorata? La risposta non è così scontata e il trailer del quarto episodio sembra lasciar intendere che ci sarà poco tempo per riprendere fiato.

Arya è Azor Ahai? Tutti gli indizi, finora, portavano a Jon. L'ex-bastardo Stark è morto e risorto grazie al potere del Dio della Luce, esattamente come previsto dalla profezia sull'eroe leggendario che avrebbe portato ordine nei Sette Regni. Tutto lasciava presagire che Jon, nei panni di Azor Ahai, avrebbe inferto il colpo di grazia al Night King. Che ci sia in serbo qualche clamorosa sorpresa?

Questi gli interrogativi più importanti. Restano, ovviamente, altre questioni che non sarebbe stato male chiarire: qualche informazione in più sullo scopo degli Estranei o sulle origini di Melisandre (che, comunque, sembra almeno aver compiuto il suo scopo) non sarebbe stata cosa sgradita, ma tant'è. Tocca guardare avanti, e sperare che a tutti questi interrogativi verrà data una risposta soddisfacente nel giro dei prossimi e definitivi tre episodi. Nel frattempo non resta che fare la conta dei vivi e dei morti.