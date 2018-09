Game of Thrones: alcuni dei set diventeranno attrazioni turistiche!

Game of Thrones sta per arrivare alla fine e, dopo l'ottava season, che vedremo nel 2019, sarà il momento degli spinoff che, come ha annunciato il creatore delle storie, George R.R. Martin, saranno almeno 5.

A quanto pare i set e le location utilizzati dalla produzione per girare saranno mantenuti per cambiare fine d'uso e diventare attrazioni turistiche per i milioni di fan de Il Trono di Spade che, certamente, verranno da tutto il mondo per visitarli. Chiunque sia coinvolto nella produzione di Game of Thrones al momento ha la bocca cucita sulla questione stagione 8 ma, come riporta The Wrap, sappiamo che i set di Winterfell, Castle Black e King's Landing sono tra quelli presi in considerazione per il cosiddetto “Game of Thrones Legacy Project”, che HBO vuole creare per mantenere alto l'interesse dei fan anche dopo la fine della serie. Un po' come è accaduto per Harry Potter. Ecco la descrizione ufficiale del progetto:

"Visto ill successo riscosso dalle passate esperienze create per "Game of Thrones" "dal vivo", tra le quali ricordiamo il Touring Exhibition e il Game of Thrones Live Concert Experience, HBO aprirà i set e li condividerà con i fedeli fan della serie. E lo farà in vero stile Game of Thrones. Le attrazioni Legacy saranno grandiose, più di qualsiasi cosa il pubblico abbia mai visto, offrendo così al pubblico la possibilità di entrare per la prima volta in alcuni dei luoghi più iconici della serie e vedere dietro l'obiettivo della telecamera per testimoniare come è stato realizzato il più grande show televisivo del mondo. Ogni sito includerà non solo i set mozzafiato, ma mostrerà anche i costumi, gli oggetti di scena, le armi, le decorazioni, modelli e altri materiali di produzione. L'esperienza del visitatore sarà arricchita da contenuti digitali all'avanguardia e materiali interattivi che mostreranno alcune delle magie digitali per cui la serie è conosciuta."

Curiosi?