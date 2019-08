Game of Thrones: Alfie Allen spiega perché è contento del finale di Theon

La stagione finale di Game of Thrones è stata molto controversa e ha deluso numerosi fan, tanto che una petizione per riscriverla ha superato il milione di firme. Alfie Allen, però, non appartiene a questa schiera e ha dichiarato di essere più che soddisfatto della conclusione riservata al proprio personaggio: Theon Greyjoy.

La morte di Theon è una delle più memorabili nell’ultima stagione di Got, dove viene ucciso dal Night King mentre prova a difendere Bran. In un’intervista a The Wrap, l’attore ha parlato di questi momenti: “diverse persone non sono soddisfatte di come è finito lo show, ma lo stesso vale per altre molte serie Tv”, spiega. “Ma, parlando dell’arco narrativo di Theon, spero che le persone l’abbiano apprezzato”.

Allen conferma di aver condiviso le scelte degli autori: “Il giorno delle riprese ero contento di ciò, e quando poi ho visto l’episodio, mi sono sentito grato a Weiss e Benioff che mi hanno dato l’opportunità di girare qualcosa del genere”. I giorni in cui sono state girate le scene della lunga notte e del suo scontro con il Night King li ricorderà con piacere: “è stato bello. Si era creato un senso di cameratismo sul set dato che eravamo a 3 o 4 settimane di riprese notturne”.

L’attore ha poi apprezzato il senso di chiusura del cerchio dato dall’aver girato la sua ultima scena con Isaac Hempstead-Wright (Bran), con cui aveva girato la sua prima scena nella prima stagione. Allen ha concluso che “quelle serate notturne sono state una sgobbata, ma è stato bello”.

Allen è tra gli attori di Got che si sono autocandidati agli Emmy, insieme a Gwendoline Christie e Carice van Houten, e aveva parlato della sua esperienza sul set come un’occasione di crescita.