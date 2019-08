Dove sta andando Jon Snow nell'ultima scena di Game of Thrones? Lo spiega Kit Harington

Parlando con molti degli attori nominati alla nuova edizione degli Emmy Award, l'Hollywood Reporter ha potuto chiedere direttamente a Kit Harington la sua opinione sull'ultima scena di Jon Snow nell'episodio finale di Game of Thrones.

Attenzione, se non avete ancora finito di vedere la serie HBO vi sconsigliamo di proseguire la lettura.

Come saprete, nell'ultimo episodio dello show Jon Snow si è lasciato alle spalle il Castello Nero per dirigersi a nord insieme ai Bruti in quello che è stato il momento finale dell'intera serie; visto un finale non del tutto esplicito, dunque molti si sono chiesti dove fosse diretto il personaggio.

Stando alle parole di Harington, però, la risposta giusta è anche quella più scontata: Jon ha deciso di ritirarsi definitivamente oltre la Barriera per vivere la sua vita al fianco delle persone che ormai vede come la propria famiglia.

"Vederlo andare oltre la Barriera per tornare a qualcosa di vero, qualcosa di onesto, qualcosa di puro insieme a queste persone a cui gli è sempre stato detto di appartenere - il Popolo Libero - mi è sembrato di vederlo finalmente libero" ha detto l'attore, recentemente nominato all'Emmy proprio grazie alla sua performance nell'ottava stagione dello show. "Invece di essere incatenato e mandato, è stato come liberarlo. E' stato davvero un finale dolce. Per quanto avesse fatto una cosa orribile uccidendo Daenerys, per quanto dolore avesse provato, il finale per lui è stato una vera e propria liberazione."

