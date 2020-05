Game of Thrones: un anno fa usciva il controverso finale della serie HBO

Esattamente un anno fa usciva l'ultimo atteso episodio di Game of Thrones, una delle serie più amate di sempre e forse la più chiacchierata dell'ultimo decennio.

Sì, perché Game of Thrones era uno di quegli show di cui si cominciava a parlare il lunedì mattina (appena dopo il debutto di un episodio) solo per finire la domenica sera, quando i fan si piazzavano davanti allo schermo in religioso silenzio per godersi la nuova puntata.

La serie HBO ha regalato tante emozioni agli spettatori, merito di intrighi politici, relazioni incestuose, grandiose battaglie e colpi di scena all'ordine del giorno, ma l'ultima stagione ha deluso amaramente le aspettative di pubblico e critica. Si potrebbe definire lo show perfetto conclusosi nel peggiore dei modi, complice anche (forse!) la fretta di concludere una serie che aveva ormai preso un'altra strada rispetto al materiale d'origine, e che stava andando troppo per le lunghe.

Molti i fan che non hanno condiviso le scelte degli sceneggiatori, in primis quella di rendere Daenerys un personaggio folle quanto suo padre, incapace di vedere oltre le proprie ambizioni. Per non parlare della disfatta degli Estranei e del Re della Notte, ucciso con una semplice pugnalata inflittagli da Arya.

Era il 19 maggio 2019 quando l'epopea fantasy di HBO calava definitivamente il sipario, lasciando agli appassionati l'amaro in bocca (ecco tutte le incoerenze di Game of Thrones 8). Nonostante tutto, Game of Thrones è ancora ricordata come un capolavoro per il piccolo schermo difficile da eguagliare, in grado di tenere con il fiato sospeso gli spettatori durante ogni singola scena.

Adesso non resta che attendere gli spin-off per poter tornare nuovamente nelle lande di Westeros. A proposito dello show, di recente Carice Van Houten ha rinnegato il nudo in Game of Thrones. Inoltre, secondo l'attrice i fan che odiano il finale di Game of Thrones sono ingrati.