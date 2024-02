Game of Thrones, annunciato il nuovo spin-off: sarà scritto dall'autore di The Batman 2

Per uno spin-off che va, eccone uno che arriva: a pochi giorni dalle foto inedite di Bloodmoon con Naomi Watts, il primo spin-off mai fatto di Game of Thrones, il network HBO ha annunciato ufficialmente una nuova serie tv ambientata nel mondo de Il trono di spade.

Stiamo parlando di un prequel su Aegon il conquistatore, anticipato qualche settimana fa da rumor e indiscrezioni e divenuto adesso ufficiale: la serie sarà scritta da Mattson Tomlin, co-sceneggiatore di The Batman e The Batman 2 di Matt Reeves, famoso anche per la sceneggiatura del film BRZRKR, prossimo adattamento live-action di Netflix basato sull'omonimo fumetto di Keanu Reeves, e autore di una nuova serie animata di Terminator, sempre in lavorazione per Netflix.

La serie sarà intitolata Aegon’s Conquest e sarà fondamentalmente un prequel diretto del fortunato House of the Dragon, dato che racconterà la storia della sanguinosa e brutale conquista di Westeros da parte dei Targaryen. La storia segue l'invasore Aegon Targaryen, che conquistò il continente di Westeros con le sue mogli sorelle, Rhaenys e Visenya, e i loro draghi. Aegon unificò con successo sei dei Sette Regni in soli due anni, con solo Dorne in grado di resistere al suo potere. Una fonte ha descritto il progetto come un approccio di “ritorno alle origini” all’epico universo fantasy di George R.R. Martin

Ricordiamo che, oltre ad House of the Dragon 2, molto presto HBO inizierà i lavori anche su altri due spin-off di Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, la cui produzione inizierà quest'anno, e il sequel incentrato su Jon Snow.