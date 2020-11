Game of Thrones: Apre il tour in Irlanda del Nord dedicato ai set della serie

In attesa della data di uscita del prequel di Game of Thrones, i numerosi appassionati saranno felici di sapere che in Irlanda del Nord sarà possibile organizzare un tour dei set più famosi della serie di HBO.

In calce alla notizia potete trovare una galleria con alcune foto del "Game of Thrones Studio Tour", che si terrà nei Linen Mill Studios nella cittadina di Banbridge. Secondo quanto è stato annunciato, nel corso del 2021 i fan della saga letteraria di George R.R. Martin potranno ammirare i set della serie, rivedendo alcuni dei luoghi più iconici dello show di successo. Inoltre saranno presenti anche contenuti interattivi e sale in cui sarà possibile vedere i costumi e le armi indossate dai personaggi de Il Trono di Spade. La mostra è stata curata dagli addetti ai lavori dello show, che hanno anche creato vari tour sparsi per l'Irlanda nei luoghi più famosi visti nelle otto stagioni.

Infine vi segnaliamo la cronologia completa di Game of Thrones, mentre continuano le polemiche dopo il finale di stagione, con diversi fan delusi dalla poca attenzione posta nelle ultime puntate dai due showrunner dell'opera di HBO, ecco un nostro articolo in cui discutiamo delle incoerenze nella stagione finale de Il Trono di Spade.