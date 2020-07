Game of Thrones, arriva il cofanetto in 4K Ultra HD! Ecco cosa conterrà

Voglia di tornare a Westeros? Siete rimasti delusi dal finale di Game of Thrones e avete voglia di fare un tuffo nel passato rivangando le prime, care stagioni in cui l'ombra di George Martin vegliava ancora sullo show? Bene, il cofanetto in arrivo nei prossimi mesi potrebbe fare al caso vostro.

Warner Bros. ha infatti annunciato l'arrivo sul mercato di un cofanetto che per la prima volta raccoglierà tutte le otto stagioni di Game of Thrones in formato 4K Ultra HD: "Siamo lieti di poter offrire finalmente una versione home video degna di questo straordinario show. Per la prima volta i fan più fedeli potranno rivedere i momenti più iconici della serie in uno straordinario 4K Ultra HD con Dolby Vision HDR" ha dichiarato Rosemary Markson, vice-presidente di Warner Bros. Home Entertainment.

Game of Thrones: The Complete Collection arriverà negli Stati Uniti il 3 novembre prossimo al costo di 254.99 dollari (una limited edition con le canoniche custodie sostituite da steelbook sarà invece disponibile a 285.43 dollari) e conterrà, oltre ovviamente a tutti gli episodi della celebre serie HBO e ai contenuti extra già visti nel cofanetto datato 2019, ben 15 ore aggiuntive di materiale esclusivo (tra cui Reunion Special, commenti audio, scene inedite e tanto altro ancora).

Pensate di fiondarvi all'acquisto o credete sia meglio lasciar perdere? Diteci la vostra nei commenti! Intanto, ecco le ultime novità sull'uscita del prossimo libro di Game of Thrones; vediamo inoltre perché non crediamo che ci sia in programma una serie sequel di Game of Thrones.