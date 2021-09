Game of Thrones, arriva la convention ufficiale della serie tv di HBO

Il mondo di Game of Thrones continua ad espandersi con l'arrivo della prima convention ufficiale dedicata alla popolare serie HBO, un evento per i fan organizzato da Warner Bros. Themed Entertainment e Creation Entertainment.

Come i fan di Star Wars hanno la loro Celebration, anche i fan di Game of Thrones potranno presto "festeggiare" la propria serie preferita con un incredibile evento di cui saranno i co-protagonisti.

Dal 18 al 20 febbraio 2022 a Las Vegas si terrà infatti la prima Game of Thrones Official Fan Convention, dove sarà possibile incontrare ospiti speciali, partecipare a gare di cosplay, quiz e competizioni a tema, ottenere foto e autografi, assistere ai vari panel, acquistare del merchindise legato allo show e molto altro.

"Game of Thrones è un fenomeno culturale con un'incredibile fanbase, e siamo elettrizzati all'idea di poter celebrare entrambi con la nostra prima fan convention ufficiale" ha dichiarato Peter van Roden, Senior Vice President di Warner Bros. Themed Entertainment "È un'iniziativa entusiasmante, che permette a noi di accrescere ancor di più uno dei nostri franchise più amati e ai fan di immergersi ancora più a fondo nel mondo di Westeros e oltre. Questa sarà un'esperienza davvero indimenticabile che sia i fan di lunga data che quelli che si sono appena avvicinati allo show ameranno".

"Il nostro obbiettivo è quello di realizzare una vera e propria celebrazione di tutto ciò che è Game of Thrones, una festa senza interruzioni per i nostri fan" ha aggiunto Erin Ferries, Senior Vice President of licensing and business development di Creation Entertainment "L'universo di Game of Thrones, con le sue dinamiche uniche e la sua incredibile fanbase ci fornisce un'opportunità senza precedenti di regalare un'esperienza di intrattenimento altamente innovativa alla nostra audience".

Al momento non conosciamo ulteriori dettagli se non la location dell'evento, ovvero il Rio Hotel & Suites Convention Center di Las Vegas, Nevada, ma nei prossimi mesi saranno rese note le modalità di partecipazione e le varie tariffe.