Game of Thrones, arrivano informazioni sulla Fan Convention: ecco chi ci sarà!

Mentre l'anteprima di House of the Dragon, spin-off di Game of Thrones, inizia a far parlare la critica, i fan di GoT si preparano alla prima Fan Convention di sempre. Creation Entertainment ha annunciato oggi la data, il luogo e gli ospiti: scoprite tutto con noi!

Secondo quanto riportato, l'evento si terrà dal 9 all'11 Dicembre al Los Angeles Convention Center, e tra gli ospiti ci saranno nomi noti all'interno del panorama di GoT: Alfie Allen (Theon Greyjoy), Jack Gleeson (Joffrey Baratheon), Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane), Kristian Nairn (Hodor), Daniel Portman (Podrick Payne), Gemma Whelan (Yara Greyjoy) e Isaac Hempstead Wright (Bran Stark). A questi, dovrebbe unirsi anche Kit Harington, che da voci recenti potrebbe portare avanti la storia di Jon Snow in un altro spin-off dello show.

"Da coinvolgenti panel e discussioni, fino all'opportunità di avere un contatto personale con alcuni dei tuoi membri del cast preferiti, la Fan Convention ufficiale di Game of Thrones offre un'esperienza emozionante e unica che ha qualcosa da dare a ogni fan di Game of Thrones, consentendo a ciascuno di loro di fare un reale passo indietro e rivisitare il mondo di Westeros e molto altro" ha scritto Creation Entertainment nella descrizione ufficiale dell'evento. "Gli ospiti avranno anche la possibilità di vincere incredibili premi nel corso delle competizioni di cosplay e trivia e potranno acquistare merchandising esclusivo in uno show floor ricco di azione. Sarà disponibile una varietà di offerte à la carte, tra cui incontri con il cast, firme di autografi, una festa da ballo serale organizzata da un ospite speciale, il DJ Kristian Nairn e molto altro ancora da annunciare."