Game of Thrones, in arrivo altre due serie animate per HBO Max: cancellato un prequel

Mentre HBO prosegue la lavorazione di House of the Dragon, il servizio streaming HBO Max ha messo in cantiere due nuove serie animate ambientate nel mondo creato da George R.R. Martin che vanno aggiungersi allo show annunciato lo scorso gennaio, per un totale di tre titoli animati in lavorazione per il franchise.

Come si legge sulle pagine dell'Hollywood Reporter, uno dei tre progetti presenterà un'ambientazione inedita per la serie originale: l'Impero d'Oro di Yi Ti (noto anche semplicemente come Yi Ti), una regione del continente di Essos situata ai confini sud-orientali del mondo conosciuto. Ispirata alla Cina imperiale, la società di Yi Ti è una delle più antiche e avanzate del regno fantasy che fa da sfondo alle vicende de Le cronache del ghiaccio e del fuoco.

A proposito di spin-off di Game of Thrones, il sito fa sapere che il network ha invece deciso di cancellare definitivamente il prequel live-action incentrato su Flea Bottom, la famigerata baraccopoli di Approdo del Re dove sono nati personaggi come Davos Seaworth e Gendry Baratheon. Stando alle fonti di THR, si trattava del progetto meno avviato del franchise e HBO non aveva mai dato il via libera per la sua realizzazione.

Cosa ne pensate di questo nuovo annuncio? Fatecelo sapere nei commenti. Per quanto riguarda House of the Dragon, attualmente l'unico titolo legato a Game of Thrones ad essere in piena fase di sviluppo, vi ricordiamo che l'uscita su HBO è prevista per il 2022. Nel frattempo, è stato confermato che House of the Dragon esplorerà diverse timeline.