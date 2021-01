Game of Thrones, in arrivo anche una serie animata per HBO Max: i dettagli

Potrebbe sbarcare nel mondo dell'animazione anche Game of Thrones. Il progetto di una serie spin-off animata si trova nelle prime fasi di sviluppo, come trapelato in queste ore. Pare che lo show sia destinato ad un pubblico adulto e mantenga il tono della serie di maggior successo dell'ultimo decennio sul piccolo schermo.

The Hollywood Reporter scrive di aver contattato HBO Max per trovare qualche conferma, senza ricevere risposta, tuttavia diverse fonti hanno confermato lo sviluppo del progetto.

In questi mesi sono diversi i tentativi di espandere l'universo di Game of Thrones, con l'ultimo spin-off ad avere il via libera che s'intitola House of the Dragon, con Olivia Cooke, Emma D'Arcy e Matt Smith.



Quest'ultimo show è stato ordinato nei mesi precedenti alla pandemia ed entrerà in produzione in primavera.

Seguendo l'esempio di Netflix negli ultimi anni tutti i servizi di streaming si stanno preparando ad invadere il mercato televisivo con una serie infinita di contenuti.

In questo caso Game of Thrones potrebbe sembrare la risposta alla Disney che ha l'universo di Star Wars tra i suoi franchise di punta.

Ora attendiamo ulteriori dettagli su questo nuovo progetto di HBO che incuriosisce già moltissimo i fan di Game of Thrones.



Su Everyeye trovate un approfondimento sulle migliori serie tv tratte dai libri e un articolo su tutte le incoerenze dell'ottava stagione di Game of Thrones, che si è chiusa tra le inevitabili polemiche.