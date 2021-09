Game of Thrones, un altro attore del cast avrebbe potuto interpretare Jon Snow

Oggi ci è difficile immaginare qualcuno di diverso da Kit Harington nel ruolo di Jon Snow in Game of Thrones, eppure un attore che poi ha ottenuto un ruolo nella serie HBO aveva fatto l’audizione proprio per il ruolo del Bastardo di Grande Inverno.

Il personaggio dai capelli ricci e dagli occhi da cerbiatto ha immediatamente conquistato il cuore degli spettatori ed è stato uno dei preferiti dai fan per gran parte della serie.

Come è normale che sia, altri attori hanno svolto l'audizione per interpretare il personaggio, e lo spettacolo sarebbe stato molto diverso se qualcun altro fosse stato scelto per il ruolo.



Dopo essersi unito ai Guardiani della Notte nella prima stagione, Jon è diventato la bussola morale della serie. Ha dato la priorità alla giustizia e ha fatto la cosa giusta rispetto al perseguimento del potere, anche se non voleva essere un leader, ha acquisito un'orda di seguaci che credevano nella sua guida. Jon ha preso il comando contro la minaccia degli Estranei e alla fine ha salvato Westeros dalla distruzione in diverse occasioni.



L'interprete di Jon Snow è stato uno dei primi ad essere scelti per l'adattamento della HBO della popolare serie di libri di George RR Martin, Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Questo perché era previsto fin dall'inizio che la serie si sarebbe concentrata pesantemente sui rispettivi viaggi di Jon Snow e Daenerys Targaryen.



Tamzin Merchant era stata originariamente scelta per il ruolo di Dany, ma successivamente è stata sostituita con Emilia Clarke. Harington è stato scelto come Jon subito, ma anche Iwan Rheon aveva svolto l’audizione. Grazie a Game of Thrones, Rheon è universalmente conosciuto come il personaggio che ha interpretato, Ramsay Bolton.



Nelle ultime stagioni dello show, Ramsay ha torturato Theon Greyjoy fino quasi alla morte e ha violentato e torturato Sansa Stark dopo averla costretta a sposarlo. Il suo personaggio è stato così ripugnante che si contende il podio per il personaggio più odiato dell'intera serie insieme a Joffrey Baratheon.



Ma le cose sarebbero potute essere molto diverse a Westeros per Rheon se fosse stato scelto per interpretare Jon Snow. Anche se l'attore non ha ottenuto la parte, ha fatto una buona impressione durante la sua audizione.



Quando è arrivato il momento di scegliere il personaggio più malvagio dello show, i produttori lo hanno chiamato per unirsi al cast nella terza stagione. È quasi impossibile immaginare chiunque tranne Harington nel ruolo, ora, e Rheon sembra essere d'accordo.

"Penso che abbiano fatto la scelta giusta", ha detto a Interview. "Sarebbe stato un Jon Snow molto diverso se l'avessi interpretato io".

Ma non è stato l'unico, anche Alfie Allen e Joe Dempsie avevano fatto un'audizione per il ruolo di Snow, alla fine il primo è stato scelto come Theon Greyjoy mentre Dempsie ha finito per interpretare Gendry, un personaggio che ha avuto un arco narrativo a lungo termine.

