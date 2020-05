Game of Thrones: un attore diventa fattorino per aiutare gli anziani

Mentre si parla dei prossimi progetti dei protagonisti di Game of Thrones, c'è chi ha temporaneamente abbandonato il mondo dello spettacolo per aiutare le persone alle prese con l'emergenza Coronavirus. È il caso di Michael Condron.

L'attore ha interpretato Bowen Marsh, il Primo Attendente dei Guardiani della Notte nelle puntate della quinta e sesta stagione dello show prodotto da HBO. È stato tra i membri che si sono ribellati alla guida di Jon Snow, ma è stato poi ucciso dopo che il comandante dei Guardiani della Notte è stato resuscitato da Melisandre.

Michael Condron ha dovuto sospendere la sua carriera di attore a causa dell'emergenza Coronavirus, decidendo di aiutare gli altri accettando un lavoro come fattorino per Asda, catena di supermercati inglesi. Ecco il suo commento: "Tutti noi possiamo dare una mano in questa situazione, le persone dovrebbero essere grate del lavoro degli altri, in particolare delle persone che lavorano dentro i supermercati". Il suo compito è quello di consegnare la spesa alle persone troppo anziane per uscire, a causa del lockdown, lavoro che sta trovando molto gratificante e che pensa di mantenere part time anche dopo la fine dell'emergenza.

Siamo sicuri che in molti apprezzeranno questa iniziativa di Michael Condron, nel frattempo chiudiamo la notizia con un nostro speciale sulle differenze tra i libri e la serie di Game of Thrones.