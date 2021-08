Game of Thrones, un attore ha interpretato 5 personaggi diversi

Game of Thrones è uno dei più grandi spettacoli nella storia della televisione. Nel corso delle sue otto stagioni abbiamo visto centinaia di attori lavorare per dare vita al mondo di Westeros ed uno di questi ha interpretato ben quattro personaggi diversi.

Stiamo parlando dell’attore gallese Ian Whyte che potrebbe non essere uno dei protagonisti dello show, ma ha fatto parte della serie sin dai primi giorni e detiene il record per il maggior numero di personaggi interpretati in Game of Thrones.



L'attore e stuntman ha iniziato la sua avventura in Game of Thrones interpretando un White Walker nelle prime due stagioni dello show basato sui romanzi di George RR Martin, ed è stato uno dei tre attori ad interpretare Ser Gregor Clegane, alias La Montagna, nella seconda stagione.

Nella stagione 3, ha interpretato un gigante di nome Dongo, poi è passato a interpretare un altro gigante, Wun Wun the Wildling, nella stagione 5 e 6. Infine, nelle stagioni 7 e 8, ha interpretato il gigante senza nome abbattuto da Lyanna Mormont in una delle scene più memorabili della serie.



Whyte, che è alto 2,16 metri, ha iniziato la sua carriera come giocatore di basket per i Newcastle Eagles e dopo essersi ritirato come atleta, si è dedicato alla recitazione. Altri crediti cinematografici includono Predator in AVP: Alien vs. Predator (2004) e Aliens vs. Predator: Requiem (2007), Clash of the Titans (2010) e Prometheus (2012).

Vi eravate mai accorti di questo particolare primato dell'attore di Game of Thrones? Fatecelo sapere nei commenti!

