Game of Thrones, l'attore di Joffrey è irriconoscibile nella sua nuova serie tv!

Dopo essere rimasto lontano per anni dal mondo della recitazione, Jack Gleeson è tornato con un nuovo ruolo televisivo in cui appare molto diverso dall'epoca in cui fu odiato da tutti nella parte di Re Joffrey in Game of Thrones. La BBC ha diffuso la prima immagine ufficiale di Gleeson nell'adattamento della serie di Enid Blyton The Famous Five.

Non più biondo platino, ora nei panni di Wentworth, Gleeson ha i capelli castani e un paio di baffetti, per non parlare del suo nuovo abbigliamento. Sapevate che Gleeson non ha mai guardato il finale di Game of Thrones?

La serie The Famous Five segue cinque giovani esploratori mentre intraprendono "avventure infide e ricche di azione, misteri, pericoli senza precedenti e segreti sorprendenti". La serie è basata sui 21 romanzi e i racconti della serie The Famous Five scritti dalla Blyton tra il 1942 e il 1963.

Oltre a Gleeson, nel cast troviamo anche Diana Babnicova (George), Elliott Rose (Julian), Kit Rakusen (Dick), Flora Jacoby Richards (Anne), Ann Akinjirin (Fanny), James Lance (Quentin) e Diana Quick (Mrs. Wentworth). Kip, un barbuto Collie Cross interpreta il cane del gruppo, Timmy. La produzione della serie è in corso nel Regno Unito ma manca ancora una data d'uscita ufficiale.

"Il nostro giovane cast ha un incredibile talento e, insieme a Kip, stanno già dando vita a questi splendidi personaggi in un modo originale e moderno", ha dichiarato il produttore esecutivo Tim Kirkby. "Insieme a Jack, Ann, James e Diana, non vediamo l'ora di portare sullo schermo queste gloriose avventure piene di azione e per tutta la famiglia."

Gleeson ha interpretato Joffrey Baratheon nelle prime quattro stagioni di Game of Thrones. A proposito, George RR Martin non è più sotto contratto con HBO.



Dopo la morte del suo personaggio nel 2014, Gleeson si è preso una pausa dalla recitazione e stava considerando un percorso accademico, anche se è poi tornato in televisione nel 2020 con un ruolo in Out of Her Mind della BBC. È anche apparso nel film del 2021, Rebecca's Boyfriend e apparirà accanto a Liam Neeson, Kerry Condon e Ciaran Hinds nel thriller In the Land of Saints and Sinners.