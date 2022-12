Game of Thrones: un attore del cast non ha mai guardato l'ultima stagione dello show HBO

Nel corso della Game of Thrones Official Fan Convention inaugurata a Los Angeles dalla Warner Bros. abbiamo potuto assistere anche al primo incontro tra Jon Snow e Re Viserys, con gli attori Kit Harington e Paddy Considine immortalati dai fotografi, ma un noto attore del cast ha anche ammesso di non aver mai visto l'ultima e controversa stagione.

Stiamo parlando di Jack Gleason, che nella serie tratta dalle opere di George R.R. Martin ha interpretato il petulante e potente principe Joffrey Baratheon dalla prima alla quarta stagione di Game of Thrones, diventando re all'inizio della prima stagione a causa della morte del padre.

Nonostante la sua morte a metà della serie, Joffrey è uno dei personaggi più memorabili grazie alle sue complesse dinamiche familiari, alla sua disinvolta crudeltà e alle sue azioni scioccanti. Game of Thrones è proseguito per altre quattro stagioni dopo la morte di Joffrey, concludendosi nel 2019 con un'ultima stagione che si è guadagnata pesanti critiche da parte dei fan a causa di una sceneggiatura giudicata affrettata e di caratterizzazioni poco sviluppate.

Come riportato da Entertainment Weekly, Gleeson ha rivelato, in occasione della Game of Thrones Official Fan Convention inaugurale della Warner Bros. a Los Angeles, di non aver guardato Game of Thrones nonostante la partecipazione alla serie perché non gli piaceva vedere se stesso sullo schermo. Dopo la morte del suo personaggio nella quarta stagione, ha deciso di non provare più a guardare la serie, affermando semplicemente: "C'era qualcosa che mi faceva pensare: 'No, lo lascio perdere'". Tuttavia, non si è sottratto alle conversazioni sull'ultima stagione di Game of Thrones, affermando che i suoi amici "erano per lo più delusi" dal finale della serie.

"In realtà non l'ho mai guardato e sono davvero onesto su questo... Ognuno ha diritto alla propria opinione, ma personalmente non ne ho una. Non è una risposta politica. Semplicemente non l'ho guardato".

Nel frattempo, Kit Harington ha parlato della serie su Jon Snow che dovrebbe arrivare prima o poi su HBO: "Penso che quando lo abbiamo lasciato alla fine dello show, c'era sempre questa sensazione di... Penso che volessimo una sorta di piccolo sorriso da parte sua che suggerisse che sta bene. Ma lui non sta bene", ha spiegato.