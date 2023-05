Game of Thrones, Richard Madden ricorda le riprese delle Nozze Rosse: 'È stato traumatico'

Sono passati dieci anni dalla trasmissione dalla terza stagione di Game of Thrones, e i terribili eventi delle Nozze Rosse continuano a essere scolpiti indelebilmente nella memoria dei fan. Lo stesso, però, vale anche per gli attori: in particolare, Richard Madden ricorda come girare quella scena sia stato davvero "traumatico".

Così ha dichiarato Madden (interprete di Robb Stark, ucciso brutalmente dalla Casa Frey): "Ricordo di aver pianto moltissimo, perché quella tragedia mi avrebbe separato dalla famiglia con cui avevo convissuto per gli ultimi cinque anni: la mia madre 'narrativa', mia moglie e il resto della troupe. Quindi è stato molto traumatico non soltanto girare quella scena, ma anche (e soprattutto) per la consapevolezza che mi stavo allontanando dalla mia famiglia". Eppure, l'attore riesce a trovare il lato positivo della faccenda: in un'altra occasione, infatti, Richard Madden si è dichiarato grato per le Nozze Rosse di Game of Thrones.

Le Nozze Rosse (Red Wedding in inglese) rimandano al massacro avvenuto nelle Torri Gemelle durante la Guerra dei Cinque Re. In quell'occasione, sono stati trucidati il Re del Nord Robb Stark, sua madre Catelyn Stark e la maggoir parte dei 3500 alfieri. Ad aver orchestrato il tutto è stato Lord Walder Frey, in contrasto con gli Stark da quando questi ultimi hanno infranto il patto matrimoniale stretto in precedenza. A proposito, sapevate che le Nozze Rosse di Game of Thrones sono una storia vera?

Cosa ci riserveranno le prossime storie della saga? La finestra di uscita della seconda stagione di House of the Dragon coincide con l'estate 2024.