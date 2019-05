Game of Thrones, l'attore di Verme Grigio commenta la petizione: 'fa schifo!'

Nessun membro della produzione HBO, finora, si era espresso sull'ormai famosa petizione anti-GOT. Lo ha fatto Jacob Anderson, che in Game of Thrones interpreta l'Immacolato Verme Grigio.

Come riportano i colleghi di comicbook, l'attore del generale delle forze armate di Daenerys Targaryen è stato intervistato da TMZ. Ai microfoni della testata, Jacob Anderson è stato incalzato con una domanda che gli chiedeva un parere a proposito della petizione che alcuni fan hanno lanciato in rete. La raccolta firme, che sta raggiungendo numeri vicini al milione di utenti, chiede che la Stagione 8 venga riscritta e girata da capo sotto la guida di altri sceneggiatori.

L'interprete non si è speso in troppe parole. Si è limitato a un freddo e lapidario: "Fa schifo", una dichiarazione che testimonia l'attaccamento al lavoro svolto per la stagione finale della serie tratta dai libri di George Martin.

Finora alcuni attori di GOT si erano limitati a dichiararsi insoddisfatti delle scelte riguardanti il proprio personaggio, come Emilia Clarke su Daenerys. È indubbio, però, che intorno a Game of Thrones 8 stia iniziando a crearsi un forte scetticismo generale: ulteriore dimostrazione è che lo stesso George Martin ha detto che non sa ancora cosa pensare a proposito del finale di GOT.