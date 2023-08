Game of Thrones, gli attori di Hodor e Bran si incontrano 7 anni dopo 'Hold the Door'

L'episodio 5 della Stagione 6 di Game of Thrones, intitolato The Door, è sicuramente uno di quelli che i fan dello show tratto da George R.R. Martin difficilmente dimenticheranno in fretta. A distanza di ben sette anni dalla sua messa in onda, Kristian Nairn e Isaac Hempstead Wright si sono rincontrati e hanno immortalato tutto sui loro social.

Nella serie HBO, Hempstead Wright ha interpretato Brandon Stark, più comunemente noto come "Bran", che intraprende un viaggio profondamente mistico nel corso delle otto stagioni. Nairn ha interpretato Hodor, un servitore della Casa Stark profondamente fedele a Bran. Il loro viaggio è culminato in modo straziante in The Door, che rimane uno degli episodi più sorprendenti ed emozionanti di Game of Thrones.

Diamo uno sguardo, intanto, ai possibili spin-off di Game of Thrones in arrivo prossimamente.

Sebbene l'episodio di Game of Thrones presenti molte scene in tutta Westeros ed Essos, le scene al di là della Barriera con Bran e Hodor sono quelle che hanno reso l'episodio iconico. Hodor, il servo leale e sempliciotto che sa solo pronunciare il suo nome, è sempre stato presente nella storia di Bran, ma non è mai stato esplorato a fondo. Le cose cambiano quando il Re della Notte e l'Armata dei Morti si avventano su Bran, Hodor, il Corvo a Tre Occhi, Meera Reed, Summer, la licantropa di Bran, e i Figli della Foresta. Bran ha diviso la sua coscienza, con una parte della sua mente che si è trasformata in Hodor nel presente.

L'altra parte della sua mente è rimasta in una visione del passato in cui il Corvo a Tre Occhi ha dato a Bran tutti i ricordi e le conoscenze necessarie per diventare il prossimo Corvo a Tre Occhi. Nel presente, Hodor ha difeso i suoi compagni dall'Esercito dei Morti e gli è stato ripetutamente detto da Meera di "tenere (bloccata) la porta", cosa che ha fatto, anche se i demoni lo hanno ucciso.

Nel frattempo, nella visione del passato di Bran, un ragazzo di nome Wylis ha iniziato ad avere le convulsioni e a ripetere "tieni la porta/hold the door" quando Bran ha incrociato il suo sguardo, e la frase ripetuta si è gradualmente trasformata in "Hodor", ovvero nel nome del personaggio.

Hodor è sempre stato un personaggio simpatico, ma questo episodio ha reso la sua storia una delle più tragiche di tutto Game of Thrones, con Hodor che si è rivelato vittima delle azioni di Bran, pur continuando a proteggerlo fino alla fine.