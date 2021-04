Game of Thrones: tutti gli attori che hanno interpretato Ned Stark, ve li ricordate?

Dopo otto stagioni, Game of Thrones, ormai quasi da due anni, ha trovato la sua conclusione, tra le polemiche di alcuni fan che non hanno apprezzato l'ultimo ciclo di episodi. Tuttavia, è innegabile come lo show abbia rappresentato uno dei più importanti prodotti nella storia della televisione, anche grazie al suo incredibile cast.

Mentre abbiamo visto insieme come Game of Thrones diventerà presto uno spettacolo teatrale, oggi vogliamo proprio tornare a trattare degli attori dietro all'immensa produzione HBO, e in particolare di un personaggio particolarmente amato dagli appassionati, ovvero Ned Stark. Vi ricordate di tutti gli attori che lo hanno interpretato negli anni?

Tre versioni di Ned

Sicuramente, il percorso di Eddard "Ned" Stark è stato incredibile. In molti, nel corso della prima stagione, lo hanno addirittura definito il protagonista assoluto - probabilmente a ragione. Il merito della grandezza del personaggio è attribuibile di certo a Sean Bean, l'attore che l'ha portato sugli schermi durante il primo arco narrativo di GOT. La sua interpretazione è stata davvero brillante, in uno dei suoi migliori ruoli senza dubbio.

Tuttavia, non è stato solo il popolare attore a dare il suo volto a Ned. In tanti si ricorderanno come, nel corso delle stagioni, molto spesso Bran (Isaac Hempstead-Wright), tramite le sue visioni, abbia scoperto la verità su quanto successo alla Torre della Gioia, e sul passato del padre. Il giovane Ned, in quei momenti, è stato interpretato da Robert Aramayo, che presto avrà la possibilità di mostrarsi in un altro ruolo fantasy, con la sua futura partecipazione allo show de Il Signore degli Anelli.

Ma non è tutto, perché abbiamo visto un Ned ancora più giovane. Durante la sesta stagione, in altri flashback di Bran, ci è stato mostrato un Eddard bambino, il cui attore era Sebastian Croft, famoso anche per aver preso parte alla serie TV Penny Dreadful. Insomma, abbiamo avuto tre "versioni" di Ned a confronto.

