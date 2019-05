Game of Thrones, gli attori raccontano il loro ultimo giorno sul set

Otto anni sul set della stessa serie sono un'esperienza che non si dimentica, nel bene e nel male. Un semplice cast diventa una vera e propria famiglia, nascono amicizie e rapporti profondi, i luoghi delle riprese diventano una seconda casa. Come si reagisce quando tutto ciò sta per finire? Ce lo raccontano i protagonisti di Game of Thrones.

Durante un'intervista rilasciata a Collider, i vari membri del cast di Game of Thrones hanno raccontato il loro addio alla serie che ha lanciato alcune e consacrato altre delle loro carriere. "Mesi e mesi a pensare a come sarebbe stato, ed è stato terribile proprio come me l'aspettavo. Era tutto così triste" racconta Sophie Turner, prontamente spalleggiata dall'amica di sempre, Maisie Williams: "Non sono stata male durante il mio ultimo giorno, sono stata male durante l'ultimo giorno di Sophie perché lei era così triste! E tutti guardavano me perché sono la sua migliore amica e mi guardavano come a dire 'Cavolo, fa qualcosa! Sta piangendo!'"

John Bradey (Sam Tarly) ricorda invece quanto sia stato importante il supporto dei colleghi per affrontare la malinconia da ultimo giorno: "[...] Io ho chiuso in una giornata durante la quale chiudevamo in molti, ed è stato interessante perché puoi condividere le tue emozioni, ci sono tante altre persone che sono tristi come te e vi fate forza a vicenda, vi state separando tutti in una volta". Esperienza diversa per Hannah Murray (Gilly), che era la sola, quel giorno, a chiudere la sua esperienza sul set: "Tutti sapevamo che sarebbe dovuto finire un giorno, ma è come se non credevamo che sarebbe successo davvero... Quindi sì, è strano, è una sensazione strana".

Verme Grigio (Jacob Anderson) ammette invece di aver provato a sbagliare apposta la sua scena per rimandare un po' il momento della chiusura: "Eravamo tutti tipo 'Hey, proviamo a incasinarla un po', così dobbiamo rifarla ancora?' E poi l'abbiamo incasinata davvero, perché piangevamo tutti!" Nikolaj Coster-Waldau, invece, sostiene di aver accusato una singolare allergia: "Era una bellissima giornata in Irlanda del Nord, splendida scena e poi è finito tutto, fu grandioso. Penso di aver avuto un po' di allergia, doveva essermi finito qualcosa negli occhi. Ma fu grandioso". L'emozione ha colto di sorpresa anche una tipa dura come Brienne di Tarth (Gwendolyne Christie): "Niente mi aveva preparato al manifestarsi dell'emozione, è stata una parte enorme della mia vita, del mio lavoro".

La malinconia ha travolto anche Pilou Asbæk (Euron Greyjoy), uno degli ultimi arrivati: "No, non sono una persona emotiva. Vengo dalla Danimarca. Noi non siamo emotivi. E invece mi sono emozionato un sacco" ha ammesso. "Non emozionarsi è difficile, sei abituato a sapere che tornerai lì, e capire invece che stai dicendo addio a tutte quelle persone è surreale" ha raccontato invece, Jerome Flynn (Bronn).

Chiudere è stata dura anche per Conleth Hill (Lord Varys): "[Durante lo show di Conan 'O Brien] Ho dovuto lasciare, sono dovuto andare a casa, è stato terribile". Isaac Hempstead Wright (Brann Stark) si è invece lasciato consolare dal tramonto: "Era una bellissima sera d'estate, ed è stato davvero un bel modo di dire addio". Neanche un bruto ammazzagiganti può restare immune a tanta emozione: "Lavorare con la stessa crew, con gli stessi attori che amano lavorare gli uni con gli altri... [...] È stato un viaggio fantastico" ha dichiarato Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane).

Game of Thrones si concluderà stanotte, dopo otto anni di incredibile successo (nonostante qualcuno, inizialmente, la considerasse roba per ragazzini) e qualche dura critica a quest'ultima stagione: critiche considerate ingiuste da qualche membro del cast.