Game of Thrones, tutti gli attori della serie HBO entrati nel MCU

Game of Thrones è stata una delle serie più amate, seguite e discusse degli ultimi anni. Indipendentemente da come le cose sono andate a finire, lo show ha lanciato le carriere di molti suoi giovani interpreti e una buona parte di loro è approdata nel Marvel Cinematic Universe, alcuni di loro recitano di nuovo fianco a fianco.

Come se un franchise estremamente popolare non fosse abbastanza, molti degli attori di Game of Thrones si sono fatti strada nell'MCU. Peter Dinklage, che ha interpretato Tyrion, il fratello più giovane dei Lannister in Game of Thrones per otto stagioni, si è unito al Marvel Cinematic Universe nei panni di Eitri in Avengers: Infinity War. Ma Dinklage ha anche interpretato Bolivar Trask in X-Men - Giorni di un futuro passato.



Natalie Dormer ha interpretato Margaery Tyrell ed è apparsa come assistente del colonnello Phillips in Captain America - Il primo Vendicatore. Suo fratello nella serie, Loras Tyrell, è stato interpretato da Finn Jones, che ha interpretato Danny Rand aka Iron Fist nella serie Marvel di Netflix Iron Fist. Jessica Henwick ha recitato al fianco di Jones nei panni di Colleen Wing ed aveva interpretato Nymeria Sand, una delle figlie di Oberyn Martell, nella serie HBO.

Iwan Rheon, noto ai fan di Game of Thrones come Ramsay Bolton, ha recitato in Inhumans nei panni di Maximus. Joseph Gatt ha interpretato Thenn Warg in Game of Thrones per poi interpretare Grundroth in Thor del 2011. Clive Russell ha interpretato Brynden Tully e ha guidato l'esercito asgardiano come Tyr in Thor: The Dark World. Richard Brake ha interpretato il Re della Notte nelle stagioni quattro e cinque ed è stato il tenente Einherjar in Thor: The Dark World. David Bradley è ben noto come il malvagio Walder Frey ma è apparso brevemente in Captain America: Il primo vendicatore nei panni del custode della chiesa che protegge il Tesseract in Norvegia.

Maisie Williams, che è cresciuta sullo schermo interpretando Arya Stark, ha vestito i panni di Rahne Sinclair aka Wolfsbane in The New Mutants. Sua sorella maggiore nella serie, Sophie Turner, ha iniziato a interpretare Sansa Stark in Game of Thrones quando aveva 13 anni ed è diventata parte dell'universo di X-Men quando ha interpretato Jean Gray in X-Men: Apocalypse. Il più grande degli Stark, Richard Madden, è approdato nel MCU nei panni di Ikaris nel film diretto da Chloe Zhao Eternals. Anche Kit Harrington è apparso nel film nei panni di Dane Whitman e avrà un ruolo importante nel futuro del MCU, non perdetevi la nostra recensione di Eternals.



Come Madre dei Draghi Daenerys Targaryen, Emilia Clarke è uno dei personaggi più amati della serie HBO e tornerà in televisione con uno dei prossimi spettacoli Disney+ del MCU, Secret Invasion, date un'occhiata alla prima immagine di Secret Invasion. Senza dubbio, aver recitato in Game of Thrones ha cambiato la vita a gran parte del giovane cast donandogli fama e successo ed è sempre divertente vedere le loro strade incrociarsi nuovamente in altri progetti.