Game of Thrones, l'attrice di Missandei ironizza sulla scelta di Daenerys

La sorte di Missandei è uno degli eventi che ha innescato la sconvolgente puntata 8x05 di Game of Thrones. Ma cosa ne pensa Nathalie Emmanuel, attrice dell'ancella di Daenerys Targaryen? Leggiamo il suo commento ironico.

Tutti siamo rimasti shockati di fronte al repentino cambiamento di Daenerys, che ha scelto di radere al suolo Approdo del Re senza curarsi del destino di innocenti e alleati. In questi giorni Nathalie Emmanuel, che nella serie ha interpretato Missandei di Naath, ha pubblicato un tweet in cui scherza sulle azioni della Targaryen.

Il post, come potete vedere in calce, reca un commento in cui l'attrice immagina Missandei che, dal paradiso, pensa qualcosa a proposito delle azioni della sua amata regina. La GIF allegata mostra un'inquadratura di Will Smith che dice: "Me l'ero immaginato molto diversamente".

Considerato che la stessa Missandei ha aizzato Daenerys allo sterminio, pronunciando quel fatale 'Dracarys' prima di morire, risulta difficile immaginare che l'amata di Verme Grigio non sarebbe stata felice di guardare Approdo del Re bruciare. Forse, però, la Emmanuel intendeva dire che Missandei non avrebbe optato per uno sterminio di massa, in cui persino donne e bambini hanno incontrato una morte orribile.

Ricordiamo che l'episodio 8x06 di Game of Thrones, l'ultimo della serie HBO, arriva nella notte tra domenica e lunedì su SKy. In queste ore sono arrivati presunti leak sul finale di GOT. Leggeteli a vostro rischio e pericolo.