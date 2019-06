Game of Thrones: l'attrice di Yara non ha ancora visto la Stagione 8

Tra i fan di Game of Thrones è quasi impossibile, ormai, trovare qualcuno che non abbia ancora visto la stagione finale della serie tratta dai libri di George Martin. Incredibile ma vero, invece, il fatto che tra gli attori che compongono il prestigioso cast dello show c'è qualcuno che è ancora indietro...

Come avrete intuito, parliamo di Gemma Whelan, attrice che nella serie ha vestito i panni di Yara Greyjoy. L'interprete ha "confessato" la sua colpa nel corso di una recente intervista. Leggiamo tutte le sue dichiarazioni, tradotte per voi di seguito:



"Non ho ancora guardato il finale... So cosa succede. Sono tornata a casa la sera della messa in onda, mio marito stava guardando l'episodio finale e io ho visto le ultime scene della serie ma non ho ancora recuperato la stagione finale, perché purtroppo non avevamo internet in casa.



Game of Thrones, in ogni caso, mi ha cambiato la vita. È stato davvero divertente. È difficile da quantificare - avere nel proprio curriculum un ruolo in questa serie cambia molte cose, ma in termini di attualità e di come tutto questo ha impatto nella tua vita, è difficile dirlo. È ovvio, però, che aiuta".



Ironico il fatto, peraltro, che proprio il suo personaggio (Yara Greyjoy, sorella del compianto Theon e lady delle Isole di Ferro) sia uno dei pochi che sono riusciti a sopravvivere fino alla fine, entrando a far parte degli ultimi lord di Westeros che hanno poi votato per l'incoronazione di Bran come sovrano dei Sei Regni.



Vi ricordiamo, infine, che domani andrà in onda su Sky GOT The Last Watch, il documentario sulla Stagione 8.