Game of Thrones, ora gli autori ammettono: 'Le critiche? Eravamo preparati'

Sono passati anni dal finale di Game of Thrones ma i fan non trovano pace ed i co-creatori D.B. Weiss and David Benioff neanche. La conclusione dell'adattamento televisivo dei romanzi di George R. R. Martin è uno spettro che i due sceneggiatori e produttori si portano dietro.

HBO avrebbe voluto concludere Game of Thrones con una trilogia di film e forse, visti i risultati, sarebbe stata l'opzione meno frettolosa per lasciare un ricordo migliore nel fandom. Il passato non è del tutto passato, e Weiss e Benioff, a distanza di cinque anni, ammettono di essere sempre stati preparati alle reazioni negative da parte del pubblico: "Penso che sapessimo che sarebbe stato controverso - ha rivelato Benioff durante il podcast Happy Sad Confused - penso che speravamo che fosse un po' più 50/50. Sicuramente non volevamo che le cose andassero proprio così. Abbiamo ricevuto tanto odio, ma eravamo preparati ad accoglierne solo una parte."

Concludere una delle serie più amate accontentando tutti era un'impresa impossibile e l'appoggio ricevuto dalla rete ha offuscato il giudizio dei due sceneggiatori: il finale di Game of Thrones è stato difeso dallo stesso Martin ma il sostegno del creatore di Westeros non è comunque riuscito a guarire l'animo dei due sceneggiatori che, ad anni di distanza dallo show HBO, si sono rimessi in gioco su Netflix con Il Problema dei Tre Corpi, attualmente nella top10 delle serie più viste.

