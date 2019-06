Game of Thrones avrà un panel al prossimo Comic-Con di San Diego per i saluti finali?

Secondo quanto riportato da Deadline, Game of Thrones sarà presente con un panel dedicato al prossimo Comic-Con di San Diego, che anche questo luglio condirà l'estate americana degli appassionati di tutto il mondo.

Protagonisti e, presumibilmente registi e sceneggiatori, saranno presenti al panel per ringraziare personalmente i numerosi fan che in questi anni hanno seguito lo show e contribuito enormemente alla sua popolarità. Insomma un saluto conclusivo per la serie e anche un modo per dare il giusto congedo all'ultima stagione dello show, nonostante le critiche ricevute.

HBO sarebbe appunto in una fase avanzata delle trattative con l'organizzazione del Comic-Con per il suo ritorno alla manifestazione, mentre sembrerebbe certa la presenza di membri del cast presente e passato, ovvero Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Peter Dinklage, Sophie Turner, John Bradley, Gwendoline Christie, Liam Cunningham, Maisie Williams e Isaac Hempstead Wright.

L'unico la cui presenza potrebbe non concretizzarsi è Harington, che come precedentemente comunicato è in ritiro presso una clinica di recupero in Connecticut per il ritorno dei suoi problemi di dipendenza con l'alcool.

HBO non ha ancora commentato la notizia della sua possibile partecipazione al Comic-Con di San Diego, ma se tutto dovesse concretizzarsi si tratterebbe di un ritorno alla kermesse dal 2017, in quanto la sua presenza lo scorso anno saltò proprio perché immersa nei lavori di produzione dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones. In caso positivo, la produzione e il cast avrà quindi modo di parlare liberamente del finale di stagione di Game of Thrones, compresi i suoi twist conclusivi e gli spoiler più temuti.