Game of Thrones: Baron Corbin si è presentato a Raw con un look ispirato alla serie

Questa notte Baron Corbin si è presentato a Raw nelle vesti di King Corbin, dopo aver vinto il torneo King of The ring. Il nuovo look del wrestler sembra provenire direttamente da Game of Thrones e, come hanno sottolineato i commentatori, "è adatto al trono di spade".

L'incoronazione di Corbin durante SmackDown era stata interrotta la scorsa settimana da Chad Gable, che aveva distrutto la corona, il mantello, il trono e persino lo scettro. I due finalisti del torneo hanno avuto un rematch dopo questi screzi e i nuovi accessori di Corbin hanno avuto un ruolo importante per l'esito della contesa.

Corbin ha infatti usato lo scettro, che il commentatore Michael Cole ha definito "forgiato con l'acciaio di Valyria", per colpire ripetutamente l'avversario.



Non si tratta, però, del primo omaggio alla serie basata sui libri di George Martin. Già a Wrestlemania 34, infatti, Seth Rollins aveva usato un costume ispirato al Night King e per l'occasione aveva anche indossato delle lenti a contatto dello stesso colore del personaggio dello show HBO.

In generale, nel wrestling non è raro assistere a citazioni a prodotti di intrattenimento, basti pensare sempre a Rollins con il costume che ricordava gli X-Men e Becky Lynch con un look che ricalcava quello della Sposa in Kill Bill.



Game of Thrones ha partecipato per l'ultima volta agli Emmy, dove il cast ha ricevuto una standing ovation e dove Peter Dinklage ha vinto il premio di miglior attore non protagonista in una serie drammatica per la quarta volta, stabilendo un record. In più, lo show si è portato a casa anche il premio di miglior serie drammatica.